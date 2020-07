Tem morte anunciada o modelo de debates que por 163 vezes desde 2007 pôs três primeiros-ministros sob a pressão de responder à oposição no Parlamento. Rui Rio propôs o fim dos debates quinzenais e o PS de António Costa já deu sinal de estar de acordo com o regresso dos debates mensais. A maioria deste bloco central garante que o debate quinzenal já não existirá em setembro, apesar da polémica que a proposta causou (mesmo dentro do PSD). Resta lembrar como esta fórmula serviu para dar dores de cabeça a governantes, gerar polémicas, momentos de tensão e histórias insólitas.



Os

debates

quinzenais

nasceram de um problema do CDS. "Tínhamos um resultado péssimo e tínhamos de aparecer, mas não havia dinheiro para outdoors, para tempos de antena, folhetos e não havia redes sociais. Era preciso promover a figura do líder que era popular. Como é que isso se fazia? Ou no Parlamento, confrontando o primeiro-ministro, ou onde estava o povo, nas feiras", conta à SÁBADO Nuno Magalhães. O então vice do grupo parlamentar centrista lembra-se de como Paulo Portas "lançou o isco" ao primeiro-ministro, "naquele momento antes de começar uma reunião em São Bento, quando os fotógrafos estão na sala". Sócrates quebrou o gelo dizendo que estava a ler um livro sobre democracia inglesa, Portas atirou a ideia de

debates

curtos semanais e Sócrates mostrou abertura. No

debate

mensal seguinte, o líder do CDS "picou, picou, picou" até obter um desabafo: Este estilo de

debate

talvez devesse ser mudado. Se reparar, estou aqui 3 horas, é muito exigente".