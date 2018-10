A SÁBADO teve acesso ao documento que informou o ministro da Defesa sobre a farsa de Tancos. Leia alguma das frases mais comprometedoras do mesmo.

A SÁBADO teve acesso ao memorando em que é referida a encenação da recuperação das armas roubadas de Tancos, mas em que não é referido o encobrimento de culpados. Através do documento, conclui-se que a descoberta do armamento roubado foi encenada.



Segundo o documento entregue em Novembro de 2017 pelo então director da PJM, coronel Luís Vieira, e o major Vasco Brazão, ex-porta-voz da PJM, o informador disponibilizou-se a entregar inicialmente "umas granadas" como prova de boa-fé. Se ao fim de alguns dias a PJM não "chamar a PJ", depois seria dada a localização do resto do material.



"O informador da PJM diz que terá de ser feita uma chamada anónima da Margem Sul de um local que possa ser identificado"; "Major Brazão dá ordem a um militar seu para às 3h da manhã fazer uma chamada para o piquete, que nesse dia era o próprio major Brazão", pode ainda ler-se no documento.



A SÁBADO confrontou o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, na tarde de terça-feira (dia 9 de Outubro). Perante o conteúdo do documento, o ministro optou por não responder.



Leia todo o artigo na edição n.º 754 da SÁBADO, nas bancas a partir de 11 de Outubro de 2018.