As escutas secretas do caso Monte Branco

Uma investigação do Ministério Público guarda há sete anos um gigantesco arquivo de informações confidenciais. Por exemplo, escutas telefónicas que apanharam centenas de conversas com políticos, empresários e banqueiros. E nestas gravações há de tudo: de indiscrições várias aos bastidores do poder e aos negócios milionários como a compra BPN pelo BIC ou as privatizações da EDP, REN, TAP e ANA.