José Sócrates pediu a desfiliação do Partido Socialista através de uma carta. O antigo primeiro-ministro e líder socialista considerou que "chegou a altura de pôr fim a este embaraço mútuo", descreve num artigo de opinião publicado no Jornal de Notícias.Ao longo dos últimos dias, conforme o caso de Manuel Pinho ia sendo divulgado nos media e comentado por socialistas, as suspeitas de corrupção que recaem sobre o antigo ministro da Energia acabaram por chegar também a José Sócrates.Primeiro, foi Ana Gomes. A eurodeputada escreveu no Twitter que "o PS não pode continuar a esconder a cabeça na carapaça da tartaruga" e que "o próximo Congresso é uma oportunidade para escalpelizar como se prestou a ser instrumento de corruptos e criminosos. Pela regeneração do próprio PS, da política e do país".Mais tarde, Carlos César também se pronunciou. O líder parlamentar do PS afirmou à TSF, no dia 2 de Abril, que "o PS sente-se, como os partidos, a confirmar-se o que é dito, envergonhado" com o caso de Manuel Pinho.Quanto ao caso Sócrates, a vergonha "até é maior" porque o antigo líder socialista foi primeiro-ministro de Portugal.Seguiu-se João Galamba. O deputado socialista que se considerava amigo de Sócrates apoiou Carlos César durante um programa na SIC Notícias. "Acho que é o sentimento de qualquer socialista, quando vê ex-dirigentes, no caso um ex-primeiro-ministro e secretário-geral do PS acusado de corrupção e branqueamento de capitais. Obviamente, envergonha qualquer socialista, sobretudo se as matérias de que é acusado vierem a confirmar-se", frisou.Sobre Pinho em particular, Galamba sublinhou a perplexidade. "Estamos sobretudo perplexos com a revelação pública, de um ministro de um Governo do PS, que recebia mensalmente verbas quando disse que tinha cessado toda e qualquer relação com o BES. Gerou perplexidade em toda a gente", afirmou.Finalmente, desde o Canadá, António Costa (que sempre defendeu a separação entre a Justiça e a política, não comentando a Operação Marquês) considerou que a confirmarem-se, os casos de corrupção são uma "desonra" para a democracia. "Se essas ilegalidades se vierem a confirmar, serão certamente uma desonra para a nossa democracia. Mas se não se vierem a confirmar é a demonstração que o nosso sistema de justiça funciona", concluiu o primeiro-ministro.