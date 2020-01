Adolfo Mesquita Nunes voltou em graça ao CDS. Chegado ao púlpito do 28.º Congresso condenou veemente o apupo ao antigo ministro António Pires de Lima e garantiu que os militantes do CDS só devem prestar contas a Deus.

"Eu não ia começar por aqui, mas fui forçado a isso. Um partido com orgulho na sua história não apupa um ministro que tirou o país da bancarrota", disse por entre uma enorme onda de aplausos, criticando todos aqueles que apuparam Pires de Lima por ter dito que faltava cultura democrática a Francisco Rodrigues dos Santos. "Há 45 anos os apupos estavam lá, mas fora da porta", concluiu.

Numa posição enérgica, Mesquita Nunes assegurou que ali "ninguém é mais livre, nem mais jovem, nem mais dirigente do que ninguém" e que o CDS é um partido onde todos têm o seu valor e invocou o serviço prestado pelo antigo ministro aos centristas.

Lembrou depois que na política, como na vida, se ouvem "tantas coisas que não se gosta". "Acreditem que eu ouvi muitas coisas de que não gostei e nem por isso apupei", afirmou o antigo secretário de Estado que assumiu a sua homossexualidade e que apoiou várias medidas contra a linha decretada do partido.

Afirmou depois que não gosta de ser catalogado como "direita envergonhada, poeta de karaoke ou direita de champanhe" e relembrou que muitas vezes ouviu "Ah, alguém como o Adolfo nunca vai ter sucesso no CDS". "Mas tive o melhor resultado de sempre do CDS na Covilhã, um crescimento de 500%, o melhor resultado dos últimos 40 anos!"

Numa técnica a invocar o famoso discurso na obra Júlio César de William Shakespeare, Adolfo repetiu várias vezes durante o discurso: "Não era disto que eu vinha aqui falar", continuando, afirmando que sempre defendeu Chicão. "Defendi sempre o Francisco. Muitas. Disse sempre que somos do mesmo partido. Nunca me senti a mais neste partido. E não é hoje que vou passar a sentir".

Mesquita Nunes terminou a sua participação dizendo: "Ao longo de todos estes anos, ouvi várias acusações, há uma que me magoa e acho injusta, que é a do relativismo moral. Não posso dizer a ninguém, que a sua moral é relativa. Não tenho essa autoridade. Acho que o nosso eleitorado, nós os católicos, prestamos contas a Deus, não aos dirigentes do CDS", terminando, declarando o seu apoio a João Almeida.