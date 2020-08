As 49 páginas que a ministra agora diz que já leu

O relatório da Ordem dos Médicos que a ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, começou por dizer que não leu – mas garantiu conhecer esta terça-feira – enuncia tudo o que correu mal no Lar de Reguengos onde um surto de covid-19 fez 18 mortes. Há uma fita do tempo, que mostra uma resposta lenta, numa instituição que de raiz já não tinha condições ideais para lidar com uma pandemia e uma desorganização que poderá ter tido custos.

São 49 páginas e uma conclusão em nove pontos que pretendem fazer o relato do que se passou naquele que foi até agora o maior surto do novo coronavírus num lar de terceira idade, mas que pode servir de aviso para falhas noutras instituições à medida que se aproxima a época da gripe.

A cronologia do que se passou no lar segundo o relatório da Ordem dos Médicos (OM) não coincide no seu primeiro ponto com os relatos de várias fontes ouvidas pela SÁBADO, que dizem que o surto foi conhecido depois de uma utente se deslocar ao hospital por um problema numa perna e aí ter sido testada. Na versão da OM, teria sido uma funcionária com sintomas a deslocar-se à sua médica de família, tendo testado positivo e ficado logo internada.

A ida ao médico da funcionária terá acontecido numa quarta-feira e na sexta-feira já havia no lar 43 utentes e 15 funcionários com testes positivos ao novo coronavírus. Nesse dia, três utentes ficaram logo internados, mas o processo de testagem foi lento.

Na quinta-feira, um médico e cinco enfermeiros tinham realizado "mais de uma centena de colheitas, sem, no entanto, conseguirem terminar a tarefa pelas más condições de que dispunham", lê-se no relatório, que explica que durante o processo das análises os utentes não foram separados para evitar novos contágios. Só dia seguinte foram "realizadas o resto das colheitas para os testes de rastreio por uma equipa de um laboratório privado".

Utentes misturados e sem máscaras nem gel

No sábado, ainda à espera de resultados, "grande maioria dos doentes que já se sabe serem positivos estão em quartos separados dos restantes", mas "alguns doentes que não constam ainda da lista de infetados encontram-se ‘misturados’ com doentes positivos confirmados nos mesmos quartos". Mais: "todos circulam pelos mesmos corredores e áreas comuns. As casas de banho também são partilhadas. Os utentes não usam máscara cirúrgica ou comunitária".

A falta de equipamentos individuais de proteção (EPI) ou de álcool gel no Lar de Reguengos é várias vezes referida no relatório feito pela Ordem dos Médicos. Aconteceu, por exemplo, a uma equipa de médicos e enfermeiros que foi fazer o rastreio ao lar no dia 23 de junho não ter equipamentos adequados para evitar a transmissão do vírus. "Os EPIs não tinham o tamanho adequado (eram pequenos), constituindo perigo de falha na segurança dos profissionais de saúde".





"Jogo do empurra": O que aconteceu no lar de Reguengos de Monsaraz? Infetados com covid-19, mas sem critério para internamento, idosos de Reguengos estiveram três semanas em lar sem condições. Foram transferidos para pavilhão onde não há diretor e já faltou medicação. - Coronavírus , Sábado.





Nesse dia, já se tinha passado quase uma semana desde o início do surto e ainda não estavam garantidas a separação dos utentes ou a proteção dos funcionários. "A equipa médica desloca-se aos quartos dos utentes em causa. Observam funcionários do Lar em contacto com os doentes, utilizando apenas uma máscara cirúrgica, sendo que os doentes não utilizavam qualquer tipo de máscara".

Estes profissionais de saúde descrevem "quartos de 4 ou 5 camas, numa parte do edifício antigo, degradado, com calor extremo, cheiro horrível, lixo no chão, vestígios de urina seca no pavimento".

A maior parte do pessoal do lar tinha abandonado o trabalho por estar doente ou de quarentena e a carência de cuidados era evidente. "Os doentes estão deitados em camas quase lado a lado, sem espaço para nos movimentarmos. Vemos doentes acamados, desidratados, desnutridos, alguns com escaras com pensos repassados, alguns só usando uma fralda, completamente desorientados", contaram os profissionais de saúde aos relatores da Ordem.

À falta de recursos humanos juntou-se a falta de condições físicas. "Um dos médicos sentiu-se mal ao fim de realizar 15 testes, deslocando-se ao ginásio para remover o EPI: não encontrou zona delimitada para a retirada do mesmo em segurança. Não dispôs de casa de banho para se lavar, desinfetar, mudar a roupa que estava toda molhada".

Apesar disso, nenhum destes profissionais de saúde chegou a ser testado para saber se contraiu covid-19 no lar. "Até à altura do inquérito, nenhum desenvolveu qualquer sintomatologia de infeção".

No dia 24 de junho já se tinha passado uma semana sobre o alerta para o surto e só nesse dia os médicos da Unidade de Saúde Familiar de São Remo tiveram uma reunião com a Direção do ACES e a Autoridade de Saúde Pública sobre o que se estava a passar. Nesse dia, ainda não havia "zonas delimitadas para vestir ou despir os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), nem cartazes afixados com a informação das boas práticas clínicas a ter em atenção nestes procedimentos".

"Os doentes não usavam máscara cirúrgica, estando distribuídos por quartos com 2 a 6 camas, algumas com espaço tão reduzido entre elas que tinham que circular de lado para conseguir chegar ao doente". E continuava a não haver o básico. "Não existem frascos de gel de desinfeção das mãos nos quartos ou nos corredores".

As avaliações clínicas eram feitas com termómetro e oxímetro. Havia calor e barulho. "Não há aparelhos de climatização ou circulação do ar, pelo que os quartos se encontram a temperaturas elevadas. Há obras no exterior e, portanto, também há muito barulho. Vários doentes referem que há vários dias que não lhes é administrada a medicação habitual. À saída, [os médicos] verificaram que os funcionários do Lar não tinham conhecimento sobre a forma de tratamento dos resíduos contaminados, pelo que colocaram os EPIs num saco, levando-o para a USF".

Foi preciso chegar-se a dia 26 de junho para, com a ajuda das Forças Armadas, desenhar a separação de circuitos limpos e sujos essencial para evitar a propagação do vírus. Já havia dois mortos a lamentar.

A presença de médicos (incluindo das Forças Armadas era constante), mas a situação clínica dos doentes continuava a degradar-se, "com sinais de desidratação, desnutrição, disfunção renal".

Problemas também no pavilhão

Passa-se quase mais uma semana (duas desde o início do surto) e contam-se oito mortes quando é decidida a transferência para um pavilhão que, "não é um hospital de campanha" – como sublinhou o presidente da Câmara de Reguengos, que por inerência está à frente do lar – mas onde as condições físicas das instalações para os idosos melhoraram muito.

Ainda assim, há problemas com a medicação dos utentes. "Os blisters vindos da farmácia encontram-se todos amontoados numa mesa, alguns abertos, com variados comprimidos fora dos blisters e caídos na mesa. Verificam ainda que em várias ocasiões houve medicação que não foi administrada a múltiplos doentes".

O relatório nota que no Lar de Reguengos não existia um diretor clínico. Só uma diretora técnica, "a atual é psicóloga clínica". Não havia "registos clínicos periódicos", problema que se manteve no pavilhão para onde foram transferidos em pleno surto. "Os registos clínicos são feitos num ficheiro do Google Drive desde o dia 6 de julho – antes desta data existem algumas folhas A4 simples e manuscritas, com parâmetros vitais e um ou outro dado relevante, que estão colocadas nos dossiers referidos anteriormente. Mesmo nestas folhas os registos mais "antigos" reportam a 27 de junho, não tendo encontrado qualquer informação pregressa".

"Aparentemente" não havia sala de isolamento (o relatório refere que o Plano de Contingência não foi fornecido aos relatores pelo Lar). E já em pleno surto "não" havia protocolos de atuação clínica com doentes covid nem desfibrilhador e a definição de espaços limpos e sujos no pavilhão era "mal organizada e confusa", não havendo cadeiras ou cadeirões suficientes para garantir que os pacientes não ficam deitados todo o dia. De resto, para transportar doentes para o hospital era preciso chamar os bombeiros e esperar pela ambulância como em qualquer outro lar.

Dedos apontados à autoridade de Saúde e ARS

O relatório da Ordem dos Médicos é muito crítico, a nível institucional, da Autoridade de Saúde Local e à Administração Regional de Saúde, liderada por José Robalo, com quem os médicos se envolveram num conflito depois de Robalo ter tentado obrigar clínicos a prestar serviços (com turnos de 12 horas) no pavilhão para onde foram transferidos os utentes, mantendo ao mesmo tempo todas as suas obrigações profissionais no seu local de trabalho e, segundo os próprios, sem condições para prestar atos médicos de qualidade.

Na visão da OM, "aquando do diagnóstico inicial do surto COVID no Lar, tardou a visita da Autoridade de Saúde para delinear o perfil de saúde dos utentes".

Segundo o documento, o delegado de saúde local não realizou qualquer visita ao Lar enquanto este funcionou no seu edifício original. "O Dr. Augusto Santana Brito, Delegado de Saúde Coordenador, justifica o facto por pertencer ele próprio a um grupo de risco (> 70 anos). Resolveu ‘delegar’ esta sua função à Sra. Enf. Isabel", lê-se no relatório, que explica que, apesar disso, Santana Brito terá informado afirma a Direção Clínica do ACES "sobre as más condições do Lar e a impossibilidade de manterem um controlo da infeção naquelas condições".





Lar de Reguengos de Monsaraz não cumpria as orientações da DGS, revela inquérito O lar de Reguengos de Monsaraz onde um surto de covid-19 provocou a morte de 18 pessoas não cumpria as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), conclui uma auditoria da Ordem dos Médicos, que aponta responsabilidades à administração.





"Todo este processo ficou comprometido por uma falha de liderança técnica que foi condicionada por intervenção superior de características administrativas e com orientações políticas", concluem os relatores, que lembram as responsabilidades que cabem à ARS e à Autoridade de Saúde, de acordo com o despacho 4097-B2020 do Governo de 2 abril.

"Apesar do Presidente da ARS Alentejo, do Diretor Clínico do ACES AC e do Delegado de Saúde Coordenador terem tido conhecimento nas falhas de segurança dos utentes na estratégia escolhida desde os primeiros dias de surto no Lar da FMIVPS, os doentes não foram transferidos atempadamente para um ambiente onde fosse possível oferecer os cuidados necessários", critica o relatório.

A falta de cuidados prestados aos doentes, conclui-se, terá sido decisiva para o desfecho trágico do surto. "A maioria das mortes não ocorreu por pneumonia COVID-19, mas sim por outras causas, nomeadamente falência renal, provavelmente por impossibilidade de uma monitorização contínua clínica e laboratorial adequada em ambiente de enfermaria", apontam os relatores.

Há, contudo, falta de informação para ter certezas: "Não foi feita a análise dos processos clínicos hospitalares dos doentes, pelo que não pode ser estabelecido um nexo de causalidade direta, de modo individual, entre o estado clínico pré-hospitalar, a infeção pelo SARS de cada doente e a sua causa de morte", avisa-se no mesmo documento.