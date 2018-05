Além de não poder acumular as funções de ministro com as de sócio-gerente numa empresa privada, Pedro Siza Vieira, enquanto advogado, também não poderia figurar como sócio-gerente da empresa "Práctica Magenta". O Estatuto dos Advogados prevê esta incompatibilidade. Mas, no espaço de 48 horas, o actual ministro adjunto andou numa correria, semeando pelo caminho incompatibilidades.

Sexta-feira, 20 de Outubro de 2017. A 24 horas de tomar posse como ministro adjunto do primeiro-ministro, António Costa, Pedro Siza Vieira constituiu, juntamente com a sua mulher, Ana Siza Vieira, a empresa "Práctica Magenta". Neste mesmo dia, segundo informações recolhidas pela SÁBADO junto da Ordem dos Advogados, solicitou a sua suspensão da advocacia. Resta saber o que aconteceu primeiro. Isto porque, o Estatuto da Ordem dos Advogados prevê a incompatibilidade da profissão com as funções de "medidador mobiliário ou imobiliário".

A acumulação da profissão de advogados - Pedro Siza Vieira fazia parte do escritório Linklaters - com a gerência de sociedades imobiliárias tem gerados, nos últimos anos, algum debate interno na Ordem. Há vários pareceres sobre a questão. Um deles, a que a SÁBADO teve acesso, é taxativo: "É incompatível com o exercício da advocacia a actividade de mediador imobiliário, agente ou contratado do respectivo serviço, nestes se enquadrando os gerentes, sócios ou não, das sociedades de mediação imobiliária". Noutro, já de 2014, a questão foi um pouco mais estudada, fazendo-se uma clarificação da interpretação a dar à norma do Estatuto da Ordem dos Advogados: "A sociedade da qual o requerente é sócio gerente tem por objecto social a construção civil, compra e venda de bens imóveis e arrendamento de imóveis próprios, não promovendo nenhum tipo de prospecção de imóveis para os seus clientes, uma vez que os imóveis objecto de transacção são os da própria sociedade".

Isto é, admitiu-se a acumulação de funções, desde que não haja a chamada mediação imobiliária, que se concretiza "prospecção e recolha de informações que visem encontrar os bens imóveis pretendidos pelos clientes".

Só que, segundo o objecto social da empresa criada por Pedro Siza Vieira e mulher, Ana Siza Vieira, refere-se a "compra, administração e venda de bens próprios e alheios, bem como a prestação de serviços conexos ou complementares". ora, já não se trata apenas de "bens próprios", mas também "alheios", o que, segundo dois advogados contactados pela SÁBADO, integra o conceito de mediação imobiliária, logo incompatível com a profissão de advogado.

Sábado, 21 de Outubro de 2017. No que diz respeito ao cargo de ministro, a lei é clara para situações como a do ministro-Adjunto do primeiro-ministro. Segundo a lei das incompatibilidades e impedimentos dos titulares dos cargos públicos, os membros do Governo estão debaixo de um regime de exclusividade. Diz o artigo 4º da lei: "É incompatível com quaisquer outras funções profissionais remuneradas ou não, bem como com a integração em corpos sociais de quaisquer pessoas coletivas de fins lucrativos".

Pedro Siza Vieira tomou posse no dia 21, um sábado, de manhã e às 11h16h, segundo consta do registo de empresas, foi realizada a "apresentação", provavelmente através do serviço "Empresa online", dado o dia da semana. Uma vez mais, tudo terá sido uma questão de horas para aferir de uma eventual incompatibilidade

Em declarações aos jornalistas, esta quarta-feira, o ministro-Adjunto referiu que só tomou consciência de que não podia ser gerente de uma empresa depois de tomar posse, mesmo que não remunerado. "Pedi a renúncia quando me foi chamada a atenção para isso", disse, justificando ainda: "Durante cerca de dois meses não tinha essa noção".

Porém, o ministro Pedro Siza Vieira continua a constar como sócio-gerente da empresa "Práctica Magenta Lda", sociedade que constituiu com a sua mulher, Ana Cristina Siza Vieira, na véspera de iniciar funções no Governo (a 21 de Outubro de 2017). Esta semana, confrontado com este dado e com o facto de a Lei das incompatibilidades impedir a acumulação do cargo de ministro com as funções de gerência em sociedades comerciais, o ministro declarou que "dois meses depois" renunciou ao cargo. Certo é que esta renúncia ainda não consta dos registos oficiais.

Questionado, o gabinete do ministro esclareceu que a saída de sócio-gerente foi comunicada à Assembleia da República a 31 de Janeiro - mas o próprio parlamento ainda não actualizou esse registo assim como o dos secretários de Estado que tomaram posse na mesma altura). E adiantou que a "renúncia à gerência de uma sociedade por quotas torna-se eficaz com a simples comunicação à sociedade e não depende do registo (...). O registo destina-se a dar publicidade e não a produzir o efeito da renúncia." A SÁBADO pediu ao gabinete cópia da comunicação enviada à empresa, mas ainda não obteve resposta.

Entretanto, a Procuradoria-geral da República anunciou ter pedido a consulta da declaração de rendimentos de Pedro Siza Viera no Tribunal Constitucional para analisar a possibilidade de avançar com uma acção.