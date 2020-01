No Palácio Nacional da Ajuda está uma árvore genealógica que se inicia em D. João VI e termina nos filhos de Duarte Pio e que incomodou o monárquico Nuno da Câmara Pereira."Não só é inverosímil como é chocante" que num "espaço museológico esteja uma fação proscrita", diz o ex-deputado àO heraldista Fernando Jorge Fialho acrescenta críticas na metodologia. "O erro maior é o corte de todos os filhos de D. João VI, excetuando D. Pedro e D. Miguel, na árvore genealógica".Sem querer responder diretamente a estas críticas, o diretor do palácio, José Alberto Ribeiro, explicou à, por email, que foi ele quem traçou a árvore genealógica que é "simplificada e apresenta apenas os membros da família real que viveram no palácio e seus descendentes" desde D. João VII, "que encomendou a obras" (leia-se: a construção da Ajuda). E que Duarte Pio está lá porque descende de dois antigos habitantes do palácio, D. Pedro IV e D. Miguel."Então ponham-me lá a mim também que sou descendente de uma irmã de D. Miguel", disse Nuno da Câmara Pereira, ainda antes de o diretor do Palácio da Ajuda explicar a razão desta escolha.Fernando Jorge Fialho, que relata àum diferendo financeiro com a Ajuda, tem uma opinião diversa da do diretor da Ajuda: esta árvore está "longe de apresentar o simples percurso da coroa com os descendentes, reinantes do encomendador do Palácio, D. João VI." E "graficamente é um trabalho mau e confuso que coloca em difícil entendimento o percurso da coroa."

O heraldista entende que a apresentação da "descendência de D. Miguel não faz qualquer sentido pois não só temos a questão do banimento como, de facto, não há qualquer relação com o tronco que é o percurso da coroa até ao último rei D Manuel II." Está-se, no entendimento de Fialho, a dar-se voz à pretensão de D. Duarte de "ser o representante da Casa Real", que este heraldista não acompanha.

Nuno da Câmara Pereira também não reconhece esse papel de pretendente ao trono a Duarte Pio e, portanto, também não aceita o protagonismo que lhe é dado nesta exposição: "O Palácio da Ajuda é um espaço museológico dedicado ao passado histórico. A monarquia portuguesa acabou em 1910. Não é para protagonizar uma pretensão ao trono de um rei", avança o antigo deputado.