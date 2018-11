Armando Vara vai ser preso

O ex-ministro arguido no processo Face Oculto esgotou todos os recursos. Armando Vara deverá cumprir cinco anos de prisão.

O ex-ministro socialista Armando Vara esgotou todos os recursos no processo Face Oculta e vai mesmo cumprir pena. Armando Vara deverá cumprir cinco anos de prisão, segundo o Correio da Manhã. Vara perdeu o último recurso apresentado, desta vez ao Tribunal Constitucional.



Vara foi condenado a cinco anos de prisão efetiva e deverá cumprir pelo menos metade, na cadeia da Carregueira, segundo o CM. Isto quer dizer que irá chegar ao início da instrução do processo Marquês, onde é também arguido, já em cumprimento de pena.



Este é o primeiro arguido do processo Face Oculta a esgotar todos os recursos. Manuel Godinho, o principal arguido, ainda pode recorrer para o Supremo. Por sua vez, José Penedos e o seu filho Paulo Penedos estão ainda à espera de decisão do Tribunal Constitucional.



Armando Vara deverá entregar-se mal a decisão transite em julgado.



O Tribunal da Relação do Porto decidiu, há mais de um ano, manter a condenação de cinco anos de prisão efectiva do antigo vice-presidente do BCP no processo Face Oculta.



A 5 de Abril de 2017, o Tribunal da Relação do Porto confirmou a condenação da maioria dos 32 arguidos individuais que recorreram: Manuel Godinho (o sucateiro que geria o Grupo O2), Paulo Penedos e Armando Vara, que recebeu indevidamente 25 mil euros do primeiro para facilitar adjudicações.



O Tribunal Constitucional era a última esperança de Armando Vara, já que a decisão da Relação não é passível de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), onde só as condenações superiores a oito anos são recorríveis. A defesa de Vara tinha de conseguir provar que o antigo governante foi julgado ou condenado por leis ou normas que vão contra a Constituição.