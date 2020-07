Arguido na Operação Tutti-Frutti nas listas para concelhia de Lisboa

A Operação Tutti-Frutti já começou há dois anos e ainda não produziu qualquer acusação, mas continua a assombrar a estrutura do PSD em Lisboa. André Pardal, ex-deputado e apoiante de Rui Rio, faz parte da lista do candidato Paulo Ribeiro e é um dos três advogados que tiveram de ser constituídos arguidos em junho de 2018: uma formalidade necessária para serem legalmente possíveis as buscas aos seus escritórios.

Contra Paulo Ribeiro, corre Luís Newton, que foi considerado suspeito na Operação Tutti-Frutti, mas que desde 2018 não voltou a ser ouvido no processo – como o próprio garantiu à SÁBADO – nem foi constituído arguido.

As eleições estão marcadas para este sábado, mas até agora Newton ainda não apresentou a sua lista, sendo ainda uma incógnita se nelas há lugar para o seu agora apoiante Rodrigo Gonçalves – que chegou a gerir as redes sociais para Rio, mas se demitiu depois de notícias que o associavam à criação de perfis falsos.

A operação que assombra o PSD em Lisboa

Luís Newton, o presidente da Junta de Freguesia da Estrela, que é um dos críticos de Rui Rio, optou por fazer referência ao seu estatuto de suspeito na Operação Tutti-Frutti num vídeo de campanha.

O vídeo foi partilhado nas redes sociais e começava com o candidato a lançar um "vocês conhecem-me" enquanto no ecrã se sucediam títulos de imprensa sobre a sua condição de suspeito e a palavra "cacique", que também lhe é algumas vezes atribuída pelo peso que tem tido na estrutura local do PSD. "Ou pelo menos alguns pensam que me conhecem. A verdade é que certas parangonas não dão bem a conhecer uma pessoa", dizia nas imagens.

A Operação Tutti-Frutti foi notícia em junho de 2018, quando a PJ fez buscas em 20 autarquias, entre câmaras e juntas de freguesia, incluindo Lisboa, Loures, Cascais, Oeiras, Famalicão, Esposende, Vila Nova de Gaia, Barcelos, Santa Maria da Feira, Póvoa do Lanhoso, Marinha Grande, Golegã, Faro e Ponta Delgada.

Na altura, o presidente da Câmara Fernando Medina e vereadores socialistas, incluindo o seu então vice-presidente Duarte Cordeiro, foram alvo de buscas.

Em causa estariam, como noticiou a SÁBADO, suspeitas de crimes económico-financeiros decorrentes da contratação de pessoal e da adjudicação direta de serviços a empresas ligadas ou controlada por dirigentes políticos de PS e PSD.

André Pardal e Jorge Varandas, ambos advogados e ambos ex-deputados sociais-democratas, seriam suspeitos de darem apoio jurídico ao esquema de contratações. Ricardo Henrique Tomás, também do PSD, foi o terceiro advogado constituído arguido pelas mesmas suspeitas.