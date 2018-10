O Governo e os parceiros parlamentares - PCP e Bloco de Esquerda - estiveram ao longo da tarde a esclarecer dúvidas e fechar medidas do Orçamento do Estado para 2019. Ao Correio da Manhã fontes governamentais confirmaram que o Orçamento do Estado só será apresentado na manhã de terça-feira, embora a entrega tenha de ser feita até às 23h59 desta segunda-feira.A TVI24 avançou que o documento seria apresentado às 9 horas. Contudo, acabou por retirar essa informação.A conferência de imprensa está marcada para esta terça-feira.

A meio da tarde, a previsão de entrega das contas para o próximo ano na Assembleia apontava para "nunca antes das 22 horas", mas fontes do governo já admitiam que devia demorar mais a chegar, em declarações ao DN.