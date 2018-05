José Sócrates tinha tudo para ser um incómodo para o 22º Congresso do PS que arranca esta sexta-feira. Mas os socialistas tentaram disfarçar o que o próprio Sócrates classificou como um "embaraço mútuo" no momento em que entregou o cartão de militante com uma entusiástica salva de palmas.Quando no ecrã gigante montado no Expo Salão da Batalha foram aparecendo os vários secretários-gerais socialistas, os militantes foram aplaudindo. E nem hesitaram em subir o tom do aplauso quando foi a vez de o rosto de José Sócrates aparecer em grande plano.Sócrates conseguiu mesmo arrancar um aplauso mais entusiástico à sala do que a figura de António José Seguro.Mais palmas só mesmo para António Costa - que conseguiu fazer alguns congressistas levantarem-se da cadeira - e para António Arnaut, recentemente falecido. Foi, aliás, o 'pai do Serviço Nacional de Saúde' que fez levantar toda a sala do Congresso do PS.