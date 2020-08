O gesto comoveu o país, mas não foi visto pelo próprio da mesma maneira. depois de, na conferência de imprensa de 3 de agosto se emocionar ao dar a notícia da ausência de mortes por Covid-19 em Portugal, António Lacerda Sales confidenciou ter ficado "aflito".





ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de agosto de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 19 de agosto de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

"Achou aquilo uma fragilidade e não gostou de se ter ido abaixo", conta Maria Antónia Almeida Santos. "Acho precisamente o contrário: ter-se emocionado com uma boa notícia mostra precisamente a pessoa que ele é", diz a deputada socialista. Outra colega e amiga, Elza Pais, também já estava à espera de algo assim.traça-lhe o perfil do rapaz que tinha jeito para a bola no Bombarrelense (é natural do Oeste), mas que também era "sarrafeiro", que foi escuteiro, acólito e decidiu ir para Ortopedia, conta, porque em pequeno "dizia que 'ia tratar dos ossinhos da avó'."