António Costa: salário mínimo sobe, IVA da eletricidade desce e IRS mantém-se

– "uma medida para aquelas situações excecionais" – e confirmou que a descida do IVA da eletricidade "entrará em vigor ainda este ano".

António Costa quer que o salário mínimo continue a aumentar, embora não "com a dimensão que tivemos no ano passado", admite a criação de uma nova prestação social para atenuar os efeitos nefastos da pandemia e diz que o IVA da eletricidade desce já em 2021, embora adie a revisão dos escalões de IRS para os anos seguintes.Em entrevista ao semanário Expresso sobre os planos para o Orçamento de Estado de 2021, o primeiro-ministro disse que a estratégia para enfrentar a crise causada pela pandemia não pode "passar por um aumento de impostos, mas por manter uma estabilidade fiscal que crie condições para as empresas resistirem".Costa prometeu ainda que "não haverá novo congelamento" de carreiras na função pública, admitiu a criação de um apoio semelhante ao Rendimento Social de Inserção para os trabalhadores "da cultura, dos eventos, em setores de atividade turística