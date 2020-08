António Costa excluiu o afastamento de Ana Mendes Godinho disse mesmo manter "toda a confiança na senhora ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social". O primeiro-ministro classificou ainda a questão de a ministra ter dito não ter lido o relatório sobre o lar como uma "polémica artificial", dizendo ainda que "cada um deve-se concentrar no trabalho que lhe compete, ao ministério do Trabalho compete fiscalizar e apoiar os lares, é isso que faz regularmente".



Costa não viu "nas palavras da ministra" qualquer tipo de "tentativa de desvalorização da realidade" e que foi essa mesma preocupação e atenção à realidade que terá sido aumentado a despesa com os estados.



"Muitas famílias portuguesas têm entes queridos internados em lares, não devemos criar uma situação de alarme que não se justifica", entende o chefe de Governo, congratulando ainda o facto de "o número de lares onde se verificaram problemas" ser uma "percentagem diminuta", ressalvando que dizer isto não é uma forma de desvalorizar os casos onde de facto houve surtos.



Segundo o ministro, reforçando o que já havia sido dito pela ministra durante esta manhã, existe uma preocupação especial com os lares "desde o primeiro minuto", por estes espaços representarem locais de "maior risco" devido à alta taxa de mortalidade associada à covid-19 junto das pessoas mais idosas. "Convém não esquecer que há mais de 2 mil lares no país e mais de 60 mil profissionais, por isso fizemos uma ação muito intensa de testagem nos lares para prevenir os riscos", acrescentou.

O primeiro-ministro afirmou que "não houve tentativa de desvalorizar a realidade" do lar de Reguengo de Monsaraz, em que morreram 18 pessoas, reafirmando a confiança na ministra Ana Mendes Godinho.