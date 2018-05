António Costa orgulhoso da história do PS - e com Sócrates

O antigo secretário-geral do PS foi um dos dirigentes referidos no discurso de abertura do congresso socialista

Nos dias que antecederam o início do 22.º Congresso do Partido Socialista (PS), José Sócrates ameaçava ser uma espécie de elefante no meio da sala. Mas António Costa não esqueceu o antigo-secretário-geral e agora ex-militante logo no discurso de abertura, no início do serão desta sexta-feira, 25 de Maio, na Exposalão da Batalha.



"Chegamos a este congresso orgulhosos da nossa história", disse depois de traçar as conquistas políticas e os avanços alcançados na sociedade portuguesa graças ao partido. E, uma delas, enunciara já ao congresso minutos antes fora a assinatura do Tratado de Lisboa, em 2007, durante o governo de José Sócrates. O elefante estava identificado, apesar da referência bastante subtil e intercalada com a de outros antigos dirigentes socialistas (da reforma ao Código Civil de António Almeida Santos, à "paixão" de António Guterres pela educação e igualdade ou o Serviço Nacional de Saúde, de António Arnaut). Mas esteve lá: o legado do PS na Europa foi alcançado com Sócrates e António Costa não o apagou da fotografia.



Sublinhando a matriz orgulhosamente europeísta do PS, António Costa enviou também dois recados aos parceiros da geringonça: "Sim, nós fomos sempre europeístas, continuamos a ser europeístas", começou por dizer. E já quase no fim do discurso acrescentou: "Àqueles que diziam que era preciso sair do euro para virar a página da austeridade, podemos dizer que aqueles que tinham razão somos nós." Para provar que Portugal virou a página da austeridade, o secretário-geral socialista e primeiro-ministro citou as estatísticas, como a criação de 13 mil postos de trabalho.



"Sabemos que não enfrentamos a dívida com bravatas, mas com rigorosa gestão das finanças públicas. Mobilizando dinheiro para investir onde ele deve ser investido: mais saúde, melhor educação, melhores transportes", enunciou.