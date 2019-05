António Costa ataca PSD a 25 minutos do fecho das urnas nos Açores

António Costa, primeiro-minsitro e secretário-geral do PS, à entrada da sede de campanha do partido atacou a "campanha suja" feita pelo PSD fez contra o candidato do PS, Pedro Marques. As declarações foram feitas ainda antes do fecho das urnas nos Açores.



Num discurso em que surgiu confiante, o socialista criticou os ataques feito pelos sociais-democratas ao PS durante a campanha eleitoral, dizendo que o PSD tinha feito uma campanha suja. As declarações foram feitas cerca das 19h30, meia hora antes do encerramento das urnas nos Açores.



Continuar a ler António Costa falava à chegada ao hotel de Lisboa onde a direção do PS vai acompanhar a evolução dos resultados das eleições europeias, depois de confrontado pelos jornalistas com estimativas de que a abstenção poderá atingir os 70%. "Fartou-se de apanhar pancada não só dos adversários políticos e em particular da campanha muito suja que o PSD montou."



O primeiro-ministro diz ainda que o acompanhamento da função da Europa deve ser feito não apenas em tempos de eleições, mas ao longo de todo o mandato e garante não ter apagado Pedro Marques durante a campanha eleitoral.



O primeiro-ministro lamentou as projeções da abstenção. "Se esses números forem assim, estão mais ou menos em linha com o que aconteceu em 2014 e isso só demonstra que não é possível falar-se de Europa apenas no período de campanha eleitoral. Deve ser um motivo de reflexão profunda seguramente para o sistema político, mas, também, para os diferentes órgãos de comunicação social".



De acordo com o líder socialista, "se há este grau de desinformação, ou de menor interesse, dos cidadãos relativamente à União Europeia, isso também quererá dizer alguma coisa sobre a informação que é divulgada".



"Não é uma questão de culpas. Em primeiro lugar, é uma questão de decisão de quem votou e não votou. A repetição ano após ano da ideia de que as decisões são tomadas em Bruxelas sem a participação de cada país, de cada Governo e de cada cidadão cria naturalmente um grande afastamento por parte dos eleitores relativamente aos processos europeus", justificou.