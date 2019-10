André Ventura mostra-se "convencido que não vai haver extremo nenhum em Portugal" e sustenta que "isso se deve muito ao Chega e ao papel que o Chega vai ter". "No final da legislatura vão reconhecer que é um partido democrático", acrescentou.

Numa entrevista ao Público em que faz o contraponto entre o partido que fundou e o alemão AfD, populista de extrema-direita, que apresenta como "um partido ridículo, extremista e desumano", Ventura recusa também parcerias ou contactos com a Aurora Dourada, da Grécia, que "são um bando de criminosos".

"Considero-me uma pessoa de direita, integrada numa direita que até pode, nalguns aspetos, querer uma democracia mais musculada do ponto de vista da segurança e da justiça, mas para nós os alicerces da democracia são fundamentais. (…) Somos essencialmente uma direita à portuguesa, muito democrática e liberal quanto à economia", resumiu.

Aliás, na área económica, André Ventura faz questão nesta entrevista de dizer que o Chega tem "diferenças em relação à extrema-direita que, por essa Europa fora, é sobretudo estatizante e defende lógicas do controlo do poder económico pelo Estado" e que "são mais próximas do Partido Comunista do que da tal direita liberal".

Reclamando que mais liberdade económica, o deputado eleito nas legislativas de 6 de outubro recusa ter recebido financiamento para a campanha de movimentos ligados a Steve Bannon ou a Jair Bolsonaro. "Primeiro, nunca seria ético, segundo porque seria ilegal. Nós queremos ser diferentes dos outros, não vamos cometer ilegalidades", concluiu.