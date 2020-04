muito feliz em não ter associado o Chega à crise de impunidade" que alegadamente viria do novo decreto. Em anexo a este comentário surgia uma notícia de que a defesa de Armando Vara iria pedir a libertação do socialista que se encontra a cumprir pena de prisão. O primeiro-ministro afirmou, na apresentação das medidas que crimes cometidos por pessoas com "especiais funções de responsabilidade", como é o caso de um ex-ministro, não teriam direito a ser libertados.

Estou cansado disto.

Ando pelo país a explicar às pessoas que somos diferentes, às vezes com horas de viagem e minutos de sono, e o que oiço, a quilómetros de distância, é: já viu o que está escrito nesta página do Chega? E nesta página deste dirigente? Se este ambiente continua no partido, demito-me antes do verão. Não estou para isto!", podia ler-se na mensagem.





Padre de Oeiras diz-se enganado pelo Chega de André Ventura O padre Pedro Coutinho já estava avisado: um amigo próximo ligou-lhe a avisar que ia passar pelo lar de Nossa Senhora do Amparo para doar alguns produtos básicos, como caridade nestes tempos de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).





No desabafo, enviado a 24 de fevereiro e a que a

teve acesso, o líder critica "o que faz uma grande parte do partido": "Andar nas redes sociais a lançar lama sobre outros, a responder ou a fazer provocações, ou a policiar. (…) Controlem-se."

Fonte da direção do partido explicou na altura que o ambiente crispado se devia "a uma sede de poder": "Têm as autárquicas no horizonte. Chamam nomes uns aos outros, militantes processam outros militantes." No ultimato feito por Whatsapp, André Ventura classificou a guerra interna como "deplorável": "Estamos a dar aos portugueses um espetáculo deplorável nas redes sociais."

O líder do Chega e deputado único pelo partido, André Ventura, vai apresentar a sua demissão, avança o jornal Observador . De acordo com o jornal, a comunicação oficial aos militantes do partido vai ser feita já na próxima semana, tendo sido comunicada às estruturas mais altas do partido pelo próprio. O deputado também já fez saber que vai convocar eleições para a liderança em setembro.As críticas à liderança do deputada aumentaram quando este se absteve na votação do decreto presidencial para a renovação do estado de emergência. Ventura justificou esta abstenção com o facto de o decreto prever a libertação de alguns prisioneiros.André Ventura afirmou ainda que estava "Em fevereiro Ventura já tinha comunicado "cansaçõ2 a alguns dos militantes. Numa mensagem à qual ateve acesso, Ventura lançava o ultimato: "



