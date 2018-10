Além desta possibilidade "alta" ou mesmo "muito elevada", o vereador poderá também terminar com o movimento contra Rui Rio que criou no mês passado.

André Ventura, o controverso advogado e vereador da autarquia de Loures, pode estar próximo de duas rupturas políticas: o abandono do seu cargo político e fim do movimento de recolha de assinaturas de militantes do PSD que criou, visando a destituição de Rui Rio da liderança do partido social-democrata, avança o Diário de Notícias. A possibilidade da renúncia é "alta" ou mesmo "muito elevada".

A demissão estará a ser motivada pelo comunicado de quinta-feira do PSD de Loures, no qual a estrutura política asseverou que "não se revê nos motivos, nas razões e nos objectivos" e mostrou o seu apoio a Rio – "Manifestamos o nosso apoio e solidariedade à actual Comissão Política Nacional do PSD e ao seu Presidente eleito democraticamente."

Ventura confirmou ao DN que este comunicado da concelhia foi uma "facada nas costas" e está a motivar a sua vontade em renunciar ao mandato, garantido que irá revelar a sua decisão final nos próximos dias.





Não é só a concelhia do PSD de Loures que está a provocar estes sentimentos em André Ventura. Também Luís Montenegro, ex-líder parlamentar do PSD e principal rosto da oposição interna contra Rui Rio, não tomou o partido do advogado e disse, em declarações em Expresso, que o actual líder do partido "tem o direito de disputar as legislativas de 2019".

Sobre o movimento que Ventura criou, Montenegro afirmou que "Não concordo, não patrocino e não me condiciono por iniciativas que visem destituir o líder do PSD intempestivamente. O PSD precisa de bom senso e maturidade. O nosso adversário é o PS, António Costa e o imobilismo deste governo amarrado à esquerda radical."

O seu exemplo foi seguido por Pedro Pinto, líder distrital do PSD em Lisboa.

Em declarações ao semanário, Ventura confirmou que a sua iniciativa perdeu toda a sustentação uma vez que já não tem "candidatos alternativos à liderança". Segundo o próprio, o seu movimento já tinha reunido mil assinaturas contra Rio, faltando 2500 para se convocar um congresso nacional que destitua o actual líder social-democrata do cargo. Sem Montenegro e Pinto a apoiar o movimento, este perde credibilidade.

O desapontamento de Ventura com a vida política continuou a crescer, principalmente após o discurso do Presidente da República, em Loures, no qual homenageou os pioneiros que implantaram ali a República no dia 4 de Outubro de 1910, um dia antes da proclamação oficial.

O PR falou no "compromisso de tudo fazer para que o ideal que os moveu e hoje se acolhe na Constituição da República Portuguesa seja vivido mais com obras do que com palavras, dia após dia" e que "para que nada, nem as tentações recorrentes do messianismo, do sebastianismo, do populismo, do egoísmo, da xenofobia, do racismo que atravessa o mundo possam vencer".

Ventura considera que as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa lhe foram direccionadas.

André Ventura ficou especialmente conhecido devido às suas declarações controversas sobre a comunidade cigana e sobre a pena de morte em Setembro de 2017. Foi eleito vereador de Loures no mês seguinte.