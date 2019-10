André Silva, do PAN, reagiu este domingo aos resultados das eleições legislativas mostrando-se muito satisfeito com os deputados conseguidos pelo seu partido. "Hoje assinalamos uma grande vitória do PAN", começou por dizer acrescentando: "Quadriplicámos o número de mandatos".Na continuação do discurso, André Silva sublinhou ainda que as mulheres estão em maioria no PAN e assume-se como "um partido feminista". "Apesar de estarmos felizes com estes resultados não podemos deixar de mostrar a nossa preocupação pelos resultados da abstenção", ressalvou ainda alegando que os portugueses não se identificam com os 20 partidos à disposição e isso é algo que deve ser refletido.Em resposta aos jornalistas, André Silva assumiu ainda que o Parlamento tem agora duas forças políticas "extremistas": "Temos dois partidos que trazem ideias perigosas como é o caso do Cehga e do CDS. São dois partidos extremistas, perigosos, com ideias com as quais o PAN concorda."O deputado pelo PAN sublinha ainda que nestas legislativas, o conservadorismo perdeu a maioria que possuia no parlamento e por isso "estão reunidas as condições para avançar com valores do século XXI". André Silva sublinha ainda que na próxima legislatura deverão estar em cima da mesa mais medidas relacionadas com o ambiente e contra a corrupção. André Silva diz que após derrota da direita estão reunidas as condições para uma legislatura com valores do século XXI.