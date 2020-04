Andar sem máscara nos transportes públicos vai dar multa

António Costa apela ao bom-senso em quase todas as situações para definir o uso ou não de máscara. A exceção são os transportes públicos. Aí, haverá muitas para quem não use esta proteção."Aí é muito difícil manter a distância", justificou António Costa, na entrevista à RTP na qual anunciou que será criada uma coima para quem andar em transportes públicos sem máscara."A pressão é muito grande e a oferta não aumentou", reconheceu o primeiro-ministro.Costa admite que medidas como o desfasamento de horários, que vai levar por exemplo as escolas que estarão a funcionar a abrir às 10h, ou a obrigatoriedade do teletrabalho em maio ou os desfasados nas empresas em junho, podem não ser suficientes para garantir que há espaço suficiente nos transportes para manter o distanciamento social.Costa já tinha anunciado hoje que os transportes públicos terão de funcionar com apenas dois terços da lotação.