Uma hora antes do discurso de encerramento, António Costa estava sentado na mesa do congresso, ao lado de Carlos César, a olhar placidamente para as movimentações no palco, onde se acomodava uma delegação de jovens socialistas. A poucos minutos de um importante discurso, Costa era o espelho da tranquilidade. Nada tinha perturbado o seu congresso que, não sendo decisivo, ocorreu num momento importante de mobilização do partido para o ciclo eleitoral que se avizinha.Tudo lhe correu de feição na Batalha. Reeleito com mais uma votação norte-coreana (96 por cento dos votos), não se discutiu o caso Sócrates, não houve nenhum psicodrama com o caso Siza Vieira (só o discutiu numa televisão…), não houve nenhum terramoto ideológico. Ana Gomes não incendiara a plateia, o único crítico que sobrava, Francisco Assis, acomodava-se no regaço da liderança, o governo foi exaltado até à exaustão, com o próprio Costa à cabeça, secundado por Mário Centeno, os jovens delfins marcaram o território mas não se zangaram muito. Tudo perfeito! Os dirigentes do PS e alguns ministros retiraram-se das televisões, alegando em surdina que ‘hoje é o dia de Costa’. Só a insistente Ana Gomes destoava, dando entrevistas na entrada do congresso e deixando claro que não tencionava recuar na exigência de discutir o combate à corrupção nem reformar-se. O palco preparado para a estrela maior, única, emergir e ditar as orientações gerais para o ciclo eleitoral que simbolicamente começou para o PS neste congresso. Eram 12.58 quando Carlos César terminou os agradecimentos aos convidados e a todos os ‘colaboradores’ que contribuíram para fazer do XXII congresso do PS "um grande momento de liberdade de organização do PS".Na verdade, foi mais um grande momento de organização e de exibição do fulgor propagandístico da máquina socialista, como bem se viu no filme exibido antes da intervenção de Costa. Usando a figura de Mário Soares até ao infinito como muleta de legitimação histórica e fundadora, colando-o a toda a coreografia da narrativa antifascista e de construção do regime, a direcção de Costa projectou a imagem de um partido de sucesso absoluto, como instrumento ao serviço dos portugueses e de Portugal. Uma verdadeira ponte de união nacional.Pelas imagens passaram todos momentos e medidas bandeira do PS – do 25 de Abril ao rendimento mínimo garantido e à empresa na hora. O congresso atingiu o zénite, com a música ‘À minha maneira’ dos Xutos e Pontapés em fundo, e o clima emocional de galvanização para o discurso de Costa estava criado. As palmas nunca mais pararam. O palco foi então tomado, pelas 13.00 em ponto, pela única estrela deste PS, António Costa, para falar desse partido "de Mário Soares a António José Seguro", que tanto o "orgulha e honra".Passada a história – com mais uma homenagem a António Arnaut -, Costa abriu a porta do futuro. Lembrou as ideias força da sua moção – os desafios das alterações climáticas, da transição digital, da demografia e dos combates à desigualdade - mas o futuro foi quase só uma exaltação da obra feita pelo governo e a promessa de seguir pelo mesmo caminho. Costa falou de educação, do combate ao insucesso escolar, do emprego, do sucesso atingido nas metas macroeconómicas, melhores salários, apoios ao empreendedorismo jovem, à família, nos manuais escolares, abono de família. O líder do PS fez uma enumeração exaustiva de tudo o que o seu governo fez e apontou os caminhos a seguir com uma ideia de possibilismo político e económico que é porventura um dos seus traços políticos mais caracterizadores. É a política à sua maneira, sem rupturas nem revoluções, de pequenos passos e diálogo permanente, explorando todas as possibilidades de abrir consensos.Não é tudo para fazer amanhã, certo, mas é o caminho para ir fazendo. Na única passagem de política europeia da sua intervenção, destinada aos parceiros na geringonça, Costa sublinhou que a Europa tem de ser mais solidária nas políticas sociais e salariais e não exigir apenas o cumprimento das metas orçamentais. "Não é para amanhã, claro, ma sé o caminho para ir fazendo…" Nada de pressas ou ideias de ruptura, num claro recado para o Bloco de Esquerda e PCP.Num discurso sem novidades significativas, a mensagem de Costa para os militantes é clara: esta obra foi feita e é nossa. Repitam-na por todo o lado. A direcção do PS sabe que a campanha eleitoral das legislativas do ano que vem terá uma fortíssima lógica concorrencial entre os parceiros da geringonça, com o PCP e BE a reivindicarem para si as vantagens de um PS condicionado pela maioria relativa e pela negociação permanente com os seus parceiros. E isso é um obstáculo para atingir uma maioria absoluta. A máquina de propaganda socialista está, portanto, no terreno.Este congresso marca também a clarificação dos protagonistas que vão lutar pela sucessão de António Costa. Pedro Nuno Santos emergiu como o mais forte, mais preparado e com mais vontade. Ana Catarina Mendes disputa com Pedro Nuno Santos a influência sobre o aparelho e mexe também as suas pedras. Fernando Medina poderá ter partido atrasado mas também está na corrida. Costa percebeu tudo isso e, apesar de sublinhar que não meteu os papéis para a reforma, deu luz verde para cada um começar a tratar da vida.