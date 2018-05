"Há pessoas que eu gosto que discordem de mim", admite Ana Gomes, eurodeputada socialista. No Congresso Socialista deste fim-de-semana, Ana Gomes vai trazer o tema da corrupção a debate.

É por muitos considerada uma voz incómoda dentro do Partido Socialista. Foi das primeiras a demarcar-se de José Sócrates e é uma constante voz activa na criação de novas medidas para o combate à corrupção dentro da política. Ana Gomes vai marcar presença no XXII Congresso Socialista que se realiza este fim-de-semana e garante que, se lhe derem a oportunidade, não irá perder a chance de voltar a atacar o tema da corrupção.



De Bruxelas falou à SÁBADO sobre o que espera que aconteça no Congresso e do porquê de o PS estar no bom caminho, mas ainda com estrada para percorrer.



O ex-deputado João Cravinho e o primeiro-ministro António Costa referiram que este Congresso do PS não se deve focar em José Sócrates e Manuel Pinho. A Ana referiu que o tema pode não ser abordado neste Congresso, mas que deve vir a ser debatido...



Não é o caso pessoal. São as responsabilidades do partido e as medidas que o partido tem de tomar para impedir voltar a ser instrumentalizado para efeitos que são contrários ao interesso do partido.



E esse debate não poderá ser feito no congresso?



Ele tem de ser feito no Congresso! Os Congressos servem para tratar tudo o que é preciso tratar e é evidente que os militantes de um partido livre e pluralista como o PS são livres de falar do que entenderem. Acho que o Congresso deve ser usado não para tratar um caso pessoal - que de alguma maneira já foi arredado com as tomadas de decisão que houve entretanto, por parte de dirigentes do partido e com a disfiliação do próprio José Sócrates -, mas o que o partido tem que fazer relativamente às medidas que é necessário tomar dentro do próprio partido e no Estado para impedir esquemas de corrupção que possam usar-se das instituições como veículo. Esta é uma questão que se encontra para além do caso Sócrates. É uma questão que tem a ver com as condições de credibilidade de qualquer instituição pública nos dias que correm. O populismo que resulta na descrença dos cidadãos nos responsáveis políticos e partidários faz com que esta tem de ser uma questão prioritária por parte dos partidos.



Esta é uma questão que deve estar na agenda de todos os partidos europeus, no plano europeu, global e nacional, porque não vivemos numa ilha isolada.



Mas para poder olhar para o futuro do combate à corrupção não é preciso olhar para o passado e ver onde se errou e que caminho deve ser evitado?



Não é possível ser credível mesmo nas propostas de futuro sem olharmos antes para o presente e sem ter em consideração o passado. E a reflexão sobre o passado pode-se fazer em qualquer momento e todos os momentos são bons para a fazermos. Mas não é possível achar que a questão da corrupção não deva ser discutida (e não são os casos pessoais). Devem ser discutidas as medidas que o partido deve tomar no combate à criminalidade que tem procurado capturar o poder em vários países e isso é uma condição sine qua non da credibilização das próprias propostas que o partido tem a fazer para o futuro do país.



No entanto não há uma única proposta sobre novas formas de combater a corrupção. Não pensou em apresentar nenhuma moção sectorial sobre o tema?



Não, mas pensei em falar sobre esse tema e, se me for concedido o lugar, falarei sobre isso.



A Ana fez uma das primeiras críticas públicas à actuação de José Sócrates e já foi apelidada como uma voz dissonante dentro do PS. Não teme que haja algum mau estar entre os apoiantes relativamente a si?



De maneira nenhuma! Acho que o PS é um partido livre. O tema relacionado com a parte da corrupção tem sido constantemente abordado por mim nos congressos do partido. E as minhas demarcações ao caso de Sócrates também não são de agora e sempre senti muito apoio por muitos e muitos militantes do PS que não se revêem em tentativas de instrumentalização do partido como aquelas que terão existido... como aquelas que existiram. Portanto, não sinto qualquer constrangimento e se houver quem não concorde comigo, que expressem a sua discordância livre e civilizadamente. E há até pessoas que eu gosto que discordem de mim, porque não quero concordar com elas em absolutamente nada. Há pessoas com práticas que eu condeno absolutamente. Seja do partido ou fora dele.



E portanto estarei no Congresso como a militante empenhada que sou e que, como eurodeputada, devo dar a minha contribuição para a análise das propostas a apresentar ao país.



Destaca algumas dessas propostas?



Estou a analisar com muita atenção a proposta de António Costa e também a de Pedro Nuno Santos - que apoio, completamente! Concordo inteiramente com ela. Há aspectos essenciais referentes ao papel do Estado com as quais eu concordo de forma total.



Neste momento o Partido Socialista é apoiado no Parlamento por dois partidos mais à esquerda...



Essa do mais à esquerda é uma percepção convencional. Eu não sei se são mais à esquerda. Digamos que estão no campo da esquerda.



Ao delinear uma ideologia, como propõe a moção de Pedro Nuno Santos, o PS não se arrisca a prejudicar a aliança?



Eu acho que não, de todo. As propostas que o Pedro Nuno Santos faz são, parece-me, perfeitamente compatíveis com a manutenção da aliança parlamentar que tem viabilizado este poder. Vai até ao encontro das posições ideológicas desses partidos, não prejudicando a continuação deste Governo.



Este congresso marca igualmente dois anos e meio de legislatura com apoios no campo da esquerda. Qual o balanço que faz deste período?



O meu balanço desta solução governativa é, claramente, positivo. E embora o primeiro-ministro diga que é preciso olhar para o futuro, eu acho muito importante fazer também balanços. Mas o mais importante é equacionar o que estamos a propor ao país, que deve ser inteiramente baseado no balanço que fazemos da situação actual. Haverá certamente pessoas que foquem intervenções no balanço e outras que falem mais de propostas para o futuro. E todas são importantes e não são de todo incompatíveis.



E espera que o modelo de governação actual se prolongue?



Sim, sou e sempre fui contra o centrão dos interesses. Quero que a Geringonça se mantenha, ou qualquer outra forma de governação à esquerda. Quero que se mantenha uma governação à esquerda que sirva os interesses do país e temos assistido a que as divergências dentro do partido não sejam mais fortes que as convergências. E espero que a direita faça o seu trabalho como oposição. Não quero é sobretudo um centrão dos interesses. O centrão - implícito e explícito - é o que explica a corrupção.



A corrupção advém do centrão?



Temos assistido a esses exemplos diante dos nossos olhos. É face a essa experiência que acho importante o PS demarcar-se ideologicamente. O PS só beneficia quando tem estímulos à esquerda. Estímulos à direita estão muitas vezes ligados a interesses privados. E eu não excluo alianças pontuais com a direita onde haja convergência em temas importantes para a sociedade, como, por exemplo, no combate à corrupção.



Concorda com a proposta de Assunção Cristas para uma reforma constitucional para combater a corrupção?



Eu penso que o problema não é a legislação. Pode haver um ou outro caso pontual em que a falha esteja na legislação, mas a questão é capacidade de intervenção, acção, sanção, articulação das autoridades responsáveis... O combate à impunidade é um ponto absolutamente essencial. O meu problema não é legislativo, ainda menos constitucional, mas sim de determinação política e das outras actividades responsáveis.



A proposta do Pedro Nuno Santos começa com a frase: "A social democracia vive, à escala europeia, tempos de forte retrocesso político", partindo desta premissa para desenvolver a sua moção. O que levou o PS nacional a ser dos poucos desta família, a nível europeu, a não perder apoio de forma massiva?



Acho que isso se deve à capacidade de ter conseguido governar à esquerda, demonstrando que a teoria de que não havia alternativa à austeridade era falsa. Mas penso que há ainda imenso para fazer e vamos continuar a procurar responder às necessidades, não só nacionais, mas como a nível europeu. E agora precisamos da Europa mais do que nunca e de dar o exemplo, depois da implosão em França e Itália e dos resultados nas eleições alemãs.