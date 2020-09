Ana Gomes critica Costa por apoiar Presidente do Benfica

declarações sobre a corrida a Belém, semanas antes de ser conhecido que apoiava a recandidatura do atual presidente benfiquista.

No seu espaço de comentário habitual na SIC Notícias, a candidata lamentou ver o secretário-geral do seu partido "metido nesta história", lembrando que Vieira foi condenado "por roubo de um camião" ainda durante a década de 90, além de ser arguido na Operação Lex, por corrupção de um juiz e "por estar obviamente envolvido" nos processos Mala Xau e E-Toupeira, além de um "historial de dívidas à banca estranhamente perdoáveis".





devia vir a público dizer que não pensou bem no tema" e retirar oficialmente o seu nome da comissão de honra de Luís Filipe Vieira.



A candidata à Presidência Ana Gomes criticou António Costa por constar da comissão de honra do candidato à presidência do Benfica Luís Filipe Vieira, a ser investigado em vários casos jurídicos. A socialista lembrou que o primeiro-ministro pediu aos seus ministros que se reservassem a fazerA candidata à presidência acredita mesmo que o líder do seu partido "

O primeiro-ministro António Costa disse este domingo que a sua presença na Comissão de Honra é um assunto que não tem nada a ver com a vida política.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, escusou-se a comentar o apoio dado pelo primeiro-ministro à candidatura de Luís Filipe Vieira. "Sabe que eu, o que sei disso, é apenas o que veio na Comunicação Social e, portanto, o que sei, nomeadamente, foi a explicação que vi algures, não sei aonde, que o senhor primeiro-ministro deu à entrada ou à saída de uma reunião partidária. Ainda não falei com o senhor primeiro-ministro, portanto, não vou comentar nada", afirmou.



"Não falei ainda com o senhor primeiro-ministro e, sobretudo, porque não é uma questão hipotética, é uma questão concreta, é uma determinada pessoa, exercendo uma determinada função, em relação a um determinado acontecimento desportivo, num determinado momento histórico e num determinado contexto, portanto, não é possível fazer considerações teóricas sobre uma realidade concreta, eu espero receber o primeiro-ministro na audiência desta semana", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.



Com Lusa