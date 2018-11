Eurodeputada diz que nunca assinou documentação do Parlamento Europeu. Documento terá sido falsificado para desviar fundos comunitários.

A eurodeputada socialista Ana Gomes revelou que a sua assinatura terá sido falsificada pelo assessor da comitiva socialista. José Alberto Pereira Alves terá falsificado documentação do Parlamento Europeu (PE) para desviar cerca de 20 mil euros em dinheiro vivo, como avançou recentemente o Observador.



Ana Gomes confirmou, em declarações ao jornal digital, que a sua assinatura tinha sido falsificada: "A minha assinatura não é aquela. Parece uma boa montagem mas a minha assinatura não é aquela que está nos documentos que me enviou".



Como noticiou o Observador, o assessor da comitiva socialista no Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas & Democratas (P&D) terá falsificado diversos documentos dos eurodeputados nacionais.



O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa está ainda a investigar a alegada falsificação das assinaturas dos eurodeputados Liliana Rodrigues e Ricardo Serrão. No entanto, confrontado com documentos aos quais o Observador teve acesso, o deputado açoriano afirmou reconhecer a sua assinatura e os documentos dos quais a mesma constava. Já Liliana Rodrigues admitiu não estar "em condições" de afirmar "com toda a segurança" que reconhecia a assinatura.





Assessor suspeito de desviar 20 mil euros