O movimento Matosinhos Independente arrancou esta segunda-feira para a preparação das autárquicas de 2021.

"Não faço parte do movimento nem sou conselheiro de nada", diz à SÁBADO o socialista Álvaro Beleza, depois de Joaquim Jorge o ter incluído na lista de personalidades que o Matosinhos Independente estaria a consultar para preparar as autárquicas de 2021.



Álvaro Beleza, que faz parte da Comissão Política Nacional do PS, explica que é amigo de Joaquim Jorge, mas que a sua disponibilidade se limita à uma eventual participação nos debates organizados pelo fundador e presidente do Clube dos Pensadores.



De resto, Beleza afirma ser próximo da actual presidente da Câmara de Matosinhos, a socialista Luísa Salgueiro, e sublinha que o estatuto de militante e dirigente do PS não lhe permitiria qualquer colaboração com o movimento que pretende apresentar uma candidatura independente à autarquia daquela cidade.



"Sou militante do PS e nunca apoiarei uma lista que dispute com o meu partido qualquer eleição", assegura Álvaro Beleza.



Apesar disso, o nome de Álvaro Beleza consta de um comunicado do movimento Matosinhos Independente.



No texto enviado à SÁBADO, lê-se que da lista onde está o nome de Beleza fazem parte "várias personalidades de referência da vida social e política portuguesa, que não integram este movimento, mas acederam dar o seu contributo descomprometidamente". De resto, Joaquim Jorge, que frisou que os nomeados não são subscritores do movimento, mas sim "conselheiros".



Fernando Nobre, da AMI, Francisco Ferreira, presidente da ZERO, Garcia Pereira, ex-militante do MRPP e os jornalistas José Milhazes e Luís Osório são outros nomes apontados como conselheiros.