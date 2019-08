ePaper ou encontre-o nas bancas a 21 de agosto de 2019.

O carro já está vendido – seguiu esta segunda-feira para a Suíça – mas a imagem do candidato no Bentley descapotável, com a esposa ucraniana, ex-miss Sibéria, quase trinta anos mais nova, sentada ao seu lado, chegou para lhe dar fama na cidade. Carlos Medeiros, 53 anos, é o cabeça de lista de Setúbalàs legislativas pelo Aliança , partido fundado por Pedro Santana Lopes e que já o definiu como "uma personagem". E não promete pouco: em quatro anos quer aumentar o salário mínimo para os 850 euros e subir o valor das reformas."Como alguém dizia há pouco, com estas políticas sociais isto parece o Bloco de Esquerda. Mas sou contra o país do poucochinho", diz em tom irónico esteself-made man, numa ação de campanha em frente ao mercado do Livramento.