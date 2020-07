Alexandre Poço é o novo líder da JSD

É uma honra liderar aquela que é a maior e a melhor juventude partidária portuguesa, a @JSDPortugal. pic.twitter.com/MggxGWzVZt — Alexandre Poço (@Alexandre_Poco) July 26, 2020

Alexandre Poço foi eleito este domingo como o novo presidente da Juventude Social-Democrata (JSD) com 53% dos votos dos delegados. A sua adversária, Sofia Matos, conseguiu 285 votos. Poço era o vice-presidente de Margarida Balseiro Lopes que abandona assim a presidência da estrutura. Sofia Matos era a secretária-geral do partido.Tal como fez Balseiro Lopes, Poço foi um dos cinco deputados do PSD que votou contra a proposta apresentada pelo próprio partido que propunha o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro no Parlamento. O novo presidente era então visto como um candidato mais próximo do atual líder do PSD e Sofia Matos como a candidata mais próxima de Rui Rio.Alexandre Poço, 28 anos, de Oeiras, Lisboa, é consultor e um dos cinco vice-presidentes da JSD e líder da distrital de Lisboa, tendo sido eleito deputado nas últimas eleições legislativas.Nas últimas eleições esteve, na primeira volta, ao lado do do vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, e na segunda volta apoiou o antigo líder parlamentar Luís Montenegro, nunca tendo demosntrado apoio público ao candidato que haveria de ser eleito como presidente do partido. Já a sua adversária na corrida à liderança da juventude laranja foi mandatária nacional para a Juventude de Rui RioO congresso esteve inicialmente marcado para 17, 18 e 19 de abril, mas foi cancelado devido à pandemia. A solução foi realizar então o encontro de forma totalmente digital, com os delegados a votarem durante a tarde deste domingo nas sedes do partido.A anterior líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes, já completou 30 anos - idade limite para militar na 'jota', não se podendo recandidatar -, foi eleita em abril de 2018 e tornou-se então a primeira mulher a chefiar esta estrutura.