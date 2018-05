Alegre: mesmo com maioria, PS deve manter as convergências

O histórico militante socialista Manuel Alegre veio à Batalha pedir que, mesmo que o partido obtenha maioria nas próximas eleições, deverá "manter a convergência com a esquerda"."Não vale a pena inventar novos ADN; o ADN socialista, através dos tempos, foi sempre servir o povo e melhorar as suas condições de vida. O Estado ao serviço do interesse geral e não de interesses estranhos." Se tal acontecesse, com uma convergência do PSD e CDS, garantiu o antigo deputado, o PS perderia eleitorado. "Não há proprietários dos votos da esquerda, se deixaram de representar os seus interesses, votam na direita. Uma viragem à direita significaria um risco de morte para o PS. O bloco central empobrece a democracia e o centrão hoje é sinónimo de crise de um sistema e de emergência de populismo."Alegre não quer que Portugal seja, nesta questão, o espelho dos congéneres europeus. "Hoje Portugal é uma excepção na Europa, porque se soube encontrar. António Costa e os outros souberam encontrar uma solução." E Europa precisa de mais coesão social, não pode continuar dominada pelo neo-liberalismo. O Euro, tal como tem estado a ser gerido, trouxe mais divergência do que convergência como sublinhou Pedro Nuno Santos numa importante entrevista ao El País. Nós governamos melhor do que a direita". E, insistiu, "o PS não está sequestrado por ninguém".E referiu-se também ao debate parlamentar sobre a morte assistida na próxima terça-feira, 29. "Estou com aqueles que, na próxima semana, vão votar na Assembleia da República a favor da despenalização da eutanásia." Sentados, parte dos congressistas aplaudiram.