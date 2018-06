O PCP quer que a IGAI investigue o comportamento dos agentes da PSP chamados ao local das agressões da jovem de 21 anos atacada no Porto.

"A gravidade do ocorrido e as suspeitas existentes quanto ao comportamento dos agentes da PSP impõem que a Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) apure todos os factos e retire as respectivas consequências", defende o PCP num requerimento enviado hoje ao Governo.



Para o PCP, "não pode haver qualquer hesitação no combate a comportamentos xenófobos e racistas e aos abusos de autoridade".



Os comunistas citam as notícias que dão conta de que os agentes da polícia "chegados ao local não registaram a ocorrência e não falaram com a cidadã agredida, tendo apenas ouvido o segurança da empresa 2045" acusado de agredir violentamente uma jovem de 21 anos.



O PCP considera, por isso, que a PSP "não acautelou a defesa dos direitos, liberdades e garantias desta cidadã".



A cidadã em causa é uma jovem colombiana de 21 anos a viver em Portugal desde os cinco, que foi violentamente agredida e alvo de insultos racistas pelo segurança de uma empresa privada a trabalhar para os STCP, enquanto esperava pelo autocarro na madrugada do São João no Porto.