Bloquistas querem saber se a Administração Interna vai retirar consequências do caso das agressões a uma jovem de 21 anos no Porto. E se pode garantir que a PSP fez tudo para assegurar a investigação.

Um acto de "puro racismo e xenofobia". É assim que o BE descreve as agressões a uma jovem de 21 anos feitas por um segurança privado a trabalhar para os STCP.



Os bloquistas consideram a situação inaceitável e pedem ao Governo para retirar a licença à 2045, a empresa privada para a qual trabalha o segurança que espancou e insultou a jovem colombiana que vive desde os cinco anos em Portugal.



Mas a preocupação do BE não se prende apenas com a actuação da empresa privada. Os bloquistas temem que a PSP não tenha tratado devidamente o caso.



A deputada do BE Sandra Cunha sublinha, aliás, que "o auto só foi feito três dias depois" de a jovem apresentar a queixa à polícia.



De resto, a actuação policial faz parte das perguntas que o BE enviou hoje mesmo ao Governo.



Os bloquistas querem saber se io MAI pode "garantir que os agentes da PSP que se deslocaram ao local tudo fizeram para garantir que este crime é investigado sem que nenhuma prova se tenha perdido entretanto".



Nicol Quinayas queixa-se de ter sido agredida já passava das cinco da manhã na paragem de autocarro da linha 800 na noite de São João no Porto.



A jovem, que estava com amigas, terá sido impedida de entrar no autocarro por um segurança da empresa 2045, que a agrediu com violência extrema e lhe chamou "preta de merda".



A agressão foi captada em vídeos que foram divulgados nas redes sociais, nos quais se ouve o segurança a dizer coisas como "gente como vocês, pretos, só arranjam problemas".