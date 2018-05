O aparelho partidário cada vez se confunde mais com o aparelho do Estado", disse.

"Palavra dada é palavra honrada" é uma expressão que ficou de um dos primeiros debates quinzenais entre o então líder do Partido Social Democrata, Luís Montenegro, e o recém nomeado Primeiro-ministro António Costa. E fez escola no Partido Socialista: na manhã de sábado, na discussão das moções sectoriais, Daniel Adrião, primeiro subscritor da moção A,pediu que o a palavra dada pelo partido seja honrada. Mariana Vieira da Silva, autora da moção B, a de António Costa, respondeu-lhe com os resultados da governação socialista.Num longo discurso (a mesa definiu 10 minutos para a discussão das duas moções globais, mas Daniel Adrião excedeu-se para lá dos 20 minutos, com vários puxões de orelhas de Carlos César, que preside à mesa do congresso), o contendor derrotado nas últimas directas sublinhou a necessidade de abertura do Partido Socialista aos militantes de base. E o perigo que existe por os órgãos serem compostos por figuras do governo. "A sugestão é que não haja acumulação de funções de deputados, autarcas, governantes. E nem sequer da figura do Primeiro-ministro, que deveria excluir-se de ser Secretário-geral do partido.

"Temos um Primeiro-ministro 100% dedicado ao país e queremos um secretário-geral 100% dedicado ao partido", sugeriu o autor da moção A, "Inventar Portugal".

Mas o discurso começou com críticas ao debate das últimas semanas sobre se o PS se deve posicionar mais à direita ou à esquerda: "A política é o astrolábio que permite navegar de acordo com o devir humano. O ps sempre soube navegar. E deve navegar (...) sem ortodoxias. Em democracia e entre democratas nao há caminhos impossíveis e portas intransponíveis."



Moção B: balanço auto-elogioso

Na apresentação da Moção B, "Geração 20-30", encabeçada por António Costa, Mariana Vieira da Silva (que cumpriu o tempo imposto -- "faltaram 7 segundos", elogiou César e foi aplaudido pelo congresso) optou por um passeio tranquilo por todos os pontos do documento, com vários auto-elogios: "Sabemos que fixamos o caminho certo"; "Construímos a alternativa, que permitiu virar a página da austeridade"; "dois anos e meio depois, o fundamental foi cumprido".



A actual secretária de Estado adjunta do Primeiro-ministro definiu, depois, os "grandes objectivos" do partido para os próximos anos: o PS deve participar activamente no debate das alterações climáticas; aposta na rede de transportes públicos e mobilidade eléctrica; atenção à demografia ("as pessoas devem ter os filhos que querem e não os que podem ter", declarou Mariana Vieira da Silva); incentivar o regresso dos jovens que emigraram durante os anos da crise e uma maior aposta na sociedade digital.