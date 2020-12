Talvez seja pouco dizer que o clima entre António Costa e Pedro Nuno Santos está de cortar à faca. Costa já não se coíbe de dizer mal do seu ministro das Infraestruturas a terceiros e Pedro Nuno não esconde dos mais próximos o mal-estar com a forma como o primeiro-ministro (PM) geriu a ideia de levar o plano de reestruturação da TAP ao Parlamento. É que Costa sabia da intenção do ministro e não fez nada para a travar, antes de lhe tirar o tapete em público. Esse é um pormenor que transforma o episódio numa "rasteira" política, nota uma fonte que acompanhou o processo.

Pedro Nuno falou pelo menos por duas vezes com Costa sobre o tema. Da primeira, o PM terá "torcido o nariz", sem avisar que travaria a ideia. Da segunda, o ministro disse que contactaria o PSD, como maior partido da oposição. "Costa não pôs obstáculos. Se queria proibir, era aí que devia ter falado", diz esta fonte.

Não tendo sido travado pelo PM, Pedro Nuno pegou no telefone e ligou, na sexta-feira, 4, a Afonso Oliveira. "Foi um contacto informal, mas institucional", diz o deputado que tem a coordenação da Economia e Finanças na bancada do PSD.