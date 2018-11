A pedra, a luva, a t-shirt e a escala. Os novos símbolos da luta

José Soeiro focou o seu discurso nos direitos dos mineiros, das trabalhadoras da limpeza, dos cuidadores informais e dos trabalhadores por turno, cada qual representado por um símbolo.

O deputado bloquista José Soeiro subiu ao palco da Convenção Nacional do Bloco de Esquerda empunhando quatros objectos consigo que foi mostrando aos presentes no Pavilhão Desportivo do Casal Vistoso, em Lisboa. São esses símbolos: uma pedra, um par de luvas de borracha, uma escala de turnos e ainda uma t-shirt. A sua participação foi das mais aplaudidas da tarde.

O deputado começou por mostrar um par de luvas de borracha cor-de-rosa que afirmou terem estado no topo da bandeira do sindicato dos trabalhadores das limpezas enquanto estas lutavam na rua pelos seus direitos laborais. "O trabalho destas mulheres é essencial, mas normalmente só o notamos quando não é feito." "Estas trabalhadoras não são aumentadas há uma década. Trabalham muitas vezes aos fins-de-semana de forma obrigatória, mas nem por isso ganham mais."





Mostrou depos uma escala de turnos de um trabalhador da empresa groundforce pelos "trabalhadores dos transportes, dos call center, dos hotéis e da indústria" e todos os outros – "cada vez mais" – que trabalham por turnos em Portugal e que não vê a dificuldade do seu trabalho a ser reconhecida. "Trabalhadores por turnos têm encontrado no BE um aliado e no PS um travão."

José Soeiro passou depois a mostrar uma t-shirt que lhe foi oferecida pelo movimento dos cuidadores informais e que representava o reconhecimento de tal actividade como uma profissão. "A criação deste movimento nacional foi um milagre nacional", disse Soeiro.

O deputado levou ainda uma pedra, "um símbolo dos trabalhadores mineiros" que querem ver o seu direito à reforma antecipada reforçado e que representa ainda "o trabalho que foi feito pelo Bloco fora e dentro do Parlamento no âmbito do Orçamento do Estado para 2019". "Esta pedra não representa uma migalha, como aqui disseram hoje. Representa a dignidade do trabalho."

"Estes são símbolos de lutas, e símbolos da possibilidade de ganharmos. E como nos mostram os trabalhadores, é possível ganhar. Queremos ganhar, estamos preparados para ganhar", rematou Soeiro na sua participação, depois de afirmar que a legislação laboral que o PS quer manter representa "uma facada apontada ao peito dos trabalhadores".