Relacionado Margarida Balseiro Lopes é a nova presidente da JSD

Margarida Balseiro Lopes é a recém-eleita presidente da Juventude Social-Democrata e no seu discurso inaugural garantiu que a liderança daquele organismo é o maior desafio que já teve de enfrentar. "O maior desafio da minha vida", apelidou a deputada, no fim da sua intervenção.Durante o discurso final, Balseiro Lopes falou sobre os temas que a sua geração enfrenta, como o desemprego, mas também outros sectores mais transversais à sociedade portuguesa, como a saúde, o interior ou a cultura, apontando sempre as farpas em direcção ao Governo de António Costa.Candidata que se apresentou com a moção Conquistar Portugal, Bolseiro Lopes debruça-se bastante sobre a educação, defendendo que a "educação é o centro do modelo de desenvolvimento". A nova líder da organização considera que "o que se passa nas salas de aula é idêntico ao que se passava há 100 anos" e é por isso que defende a digitalização dos manuais escolares"Uma sociedade desenvolvida constrói-se na valorização de todas as gerações. Não vamos alinhar nas guerras de gerações, mas não vamos permitir que sejamos esquecidos. Não vou abdicar de lutar pela defesa da nossa geração", disse a líder dos "jotas".Margarida Balseiro Lopes discursava no encerramento do 25.º Congresso Nacional da JSD, na Póvoa de Varzim, que lhe valeu a posição de presidente da JSD, aos 28 anos.Balseiro Lopes conseguiu 336 votos dos militantes presentes, tornando-se a primeira mulher a liderar a organização.A deputada é uma opositora de Rui Rio, o presidente do PSD, que falou antes da nova líder da "jota".