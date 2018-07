Mariana Mortágua diz que a maioria de esquerda nunca faltou ao Governo nesta legislatura. "Resta saber se o PS vai faltar à esquerda".

Foram palavras duras as de Mariana Mortágua no debate do Estado da Nação. A deputada do BE lembrou a António Costa que não basta negociar o Orçamento do Estado, há outros temas essenciais para assegurar a maioria de esquerda. E deu exemplos: a Lei de Bases da Saúde e as leis do trabalho.

"A maioria política não se esgota no momento da aprovação do Orçamento do Estado", vincou Mortágua, avisando Costa que manter uma maioria de esquerda "exige esforços de compromisso entre orçamentos".

"A maioria política de que o senhor primeiro-ministro precisa para a continuidade esteve sempre aqui", insistiu Mariana Mortágua, notando que "o Governo tem procurado outros compromissos bem longe dos seus parceiros de acordo".

"São escolhas, cada um faz as suas", ironizou, lembrando a escolha que Costa fez ao pedir a Maria Belém Roseira uma alternativa ao projecto de Lei de Bases da Saúde desenhada por António Arnaut e João Semedo, quando esta tem uma conhecida relação com um grupo privado de Saúde para quem trabalha, a Luz Saúde.

Mariana Mortágua diz que se o PS quiser terá à esquerda a maioria de que precisa para governar. "Estamos disponíveis para fazer escolhas difíceis", garantiu.