A farmácia do hospital de Moçâmedes estava sempre vazia. Um dia, Sinclética Santos Torres explicou-o ao representante político local, que lhe recomendou uma conversa com o governador, a quem voltou a repetir os problemas. Este decidiu convidá-la para o conselho legislador da província. E foi assim "a reclamar pela falta de coisas", como recorda o filho Fernando, que Sinclética Torres entrou para a política.Mas a história de vida até agora quase desconhecida publicamente desta farmacêutica, que em 1965 foi eleita a primeira angolana negra na Assembleia Nacional cruza-se com os de muitas personagens do século XX (das amizades com Sá Carneiro, Maria de Lurdes Pintasilgo ou Agostinho Neto) e com outras personalidades de relevo que são suas familiares (de Francisca Van Dunem ao general Kopelipa).