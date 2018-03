Quando veio estudar Direito em Lisboa, Adolfo Mesquita Nunes percorreu mercearias à procura de cherovias. Nada, era coisa não só inexistente como desconhecida na capital. Percebeu depois que o tubérculo só era popular na Covilhã. Quando foi secretário de Estado, aos 35 anos, no governo de coligação PSD/CDS, nada o deixava mais desconsolado do que a pergunta que lhe saía ao caminho sempre que no interior do País lhe mostravam qualquer coisa mais típica: "Então, lá em Lisboa não tem nada disto, ãh?" A resposta era curta e imediata: "Eu sou da Covilhã" (de resto, tem no Twitter "beirão por adopção").Agora, que é candidato autárquico, na Covilhã, não percebe a "ideia preconcebida" ("mas o que é que na minha aparência diz que sou de Lisboa? Alguma vez reneguei que sou daqui?") que faz com que na primeira entrevista a um órgão local lhe tenham logo perguntado se, caso seja eleito, fica na Covilhã. "A ideia de que é uma espécie de despromoção vir para o interior tira-me do sério." Gostava que as reacções fossem como a de Assunção Cristas: "Que bom! Porque vai ser extraordinário se ganharmos."Adolfo Mesquita Nunes é para já o único dirigente nacional de um partido (é vice-presidente do CDS), a viver em Lisboa (é advogado) e a opinar na televisão (SIC Notícias) candidato a uma câmara do interior e que nem é da primeira liga. É da terra e a ideia foi dele: "A Assunção é uma pessoa inspiradora. Mas eu voluntariei-me. Por amor de Deus, isto não é nenhum desterro, são duas horas e pouco a Lisboa!" Se ganhar, vai mesmo morar para a Rua Direita (por sinal, é torta), no apartamento que era dos avós e que agora usa sempre que vai lá, aos fins-de-semana (a que junta a sexta e às vezes a quinta -feira), para preparar a candidatura. Era a partir da Rua Direita que fazia todos os dias o percurso sinuoso e escorregadio até à escola primária da Dona Irene, quatro classes juntas. Uma vez ia morrendo. Escorregou de frente e foi a deslizar de bruços para o meio da estrada. "Passou um carocha e apanhou-me a cara. Mais um bocadinho..."Agora percorre as mesmas ruas com botas adequadas às ruas escorregadias – choveu torrencialmente na manhã de dia 3, quando a SÁBADO o acompanhou – e está convencido de que na candidatura não haverá acidentes. "Seja qual for o resultado, já ganhei. Porque dou a cara, vou a votos, acredito que o CDS terá um resultado reforçado, e esta candidatura valoriza o interior." Só não faz é contas: "Acho que a minha candidatura veio agitar a situação. Mas ninguém sabe o efeito e eu também não sei", admite. Há um teste político implícito: "Nunca fui a votos."Às 12h, passa à frente do município. Fica ao lado da tabacaria onde falsificou uma vez o bilhete de identidade para poder entrar, com menos de 18 anos, no bar Fitas, no topo do Teatro-Cine. E foi também ali que o tio-avô materno foi presidente da câmara, na altura comissão administrativa – aí sim, não era preciso ir a votos – a seguir ao 25 de Abril. Tem dezenas de primos na terra, acha que vão votar nele, mas não há garantias, que a família é bastante variada: o primo Leopoldo, por exemplo, foi o cabeça de lista do MRPP por Castelo Branco nas últimas europeias. Do lado da mãe a família é mais à esquerda: o avô materno foi secretário de Estado do Abastecimento e Preços no pós 25 de Abril de 1974. O bisavô paterno era um dos grandes industriais de lanifícios da Covilhã e do lado do pai toda a família é da zona – e mais à direita.Um jovem condutor passa e grita-lhe, "boa sorte, já tem um voto", e ele responde "obrigado, agora preciso de mais". Precisa. O PS domina o concelho e o mais ilustre político da terra é de longe José Sócrates. O avô paterno, José Mesquita Nunes, durante várias décadas provedor da Misericórdia da Covilhã, que morreu em Dezembro com 93 anos e de quem o neto era muito próximo, quando soube que o conterrâneo ia ser primeiro-ministro, comentou: "Estamos feitos." Na verdade, também comentou, quando soube em 2015 que o neto não ia ser deputado por opção própria: "Ainda bem" – desconfiava de políticos profissionais e mais ainda de quem dependia da política. Na mercearia da esquina da Rua Direita, a senhora da caixa diz-lhe que "o seu avô havia de gostar" de o saber candidato. Adolfo responde -lhe que ainda conversou com ele sobre isso, e parece achar que o convenceu.Antes de almoço passa no café Biblioteca – quando era miúdo ia lá buscar livros, à biblioteca da Gulbenkian, que o fez um "leitor compulsivo", e onde agora toma chá. Fica em frente da igreja onde fez a primeira comunhão e onde veio à missa quando o avô morreu. Conhece a geografia da cidade, mas admite que tem tido dificuldades em abrir terreno: um conhecido com quem fica à conversa pede para não aparecer, "que isto é uma terra pequena". À tarde, há-de ouvir, noutro local, "recebemos toda a gente mas não nos metemos em política". Recebe muitas reacções assim: "As pessoas têm algum medo de dar a cara. Há quem expresse apoio mas não queira aparecer. Mas acho que à medida que a candidatura ganhar tracção isso vai desaparecer."Faz por isso. Dá o telemóvel a toda a gente. Anda em reuniões, com empresários e gente da cultura e do turismo. Pede ideias e sugestões, "que o que está mal sabemos todos" e diz que quer fazer uma campanha "pela positiva", "como Assunção", que tem cartazes em Lisboa a dizer o mesmo.Saiu da Covilhã há mais de 20 anos, para ir estudar para Lisboa, mas irrita-se com a frase "não vive cá." "Pois não, mas vejam os outros que viveram cá e como deixaram a cidade, o estado a que deixaram chegar a cidade." Faz um retrato pouco simpático: "Parada, com zonas degradadas mesmo no centro, sem actividade económica, pior que outros concelhos aqui à volta em relação aos quais a Covilhã estava tradicionalmente mais desenvolvida." Os tempos de prosperidade terminaram com a crise do têxtil – que também levou as fábricas do bisavô, que foram vendidas – e deixaram uma cidade de pessoas "inconformadas" com a decadência. Acha que nem tudo é mau em ter alguma distância: "Há vantagens e desvantagens. Também não fui para o Turismo a fingir saber que sabia tudo de turismo. Mas tirei partido daquilo que eram as minhas mais-valias. Aqui, o presidente da câmara é fundamental, é ele que faz a diferença. Ou é proactivo ou se mexe, ou estas cidades do interior estão condenadas a desertificarem-se."Almoça no restaurante O Lago, sopa de feijão, borrego grelhado, água e café. Vai debitando as apostas para a campanha: captação de investimento ("não cai do céu, não vale estar parado à espera que apareça"), o emprego ("sem investimento, vem de onde?"), o turismo e a cultura. A prima Joana vem ter com ele e há-de acompanhá-lo nos encontros da tarde. Não lhe faltam contactos na terra. À saída, alguém o chama, "Miguel" e ele não ouve. É a prima que o alerta, "o... chamou-te". Volta atrás. Chama-se Adolfo por homenagem do pai a um antepassado, mas a mãe nunca aprovou e menos ainda praticou. Assim, na infância e na Covilhã, foi sempre o Miguel, só em Lisboa passou a Adolfo. Está em reaprendizagem do "Miguel".À tarde, vai visitar a antiga fábrica têxtil desactivada New Hand Lab, transformada em espaço para trabalho e exposição de artistas vários, a maior parte ligados à lã. Quando o dono, Francisco Afonso, liga as máquinas, lembra que aquele "era o som da infância". O pai costumava andar sempre com amostras de tecido na mala do carro. Ainda há ali, recuperado, um caixote com as letras NPL, da Nova Penteação, que foi da família. Mas a visita é mais de cortesia e reconhecimento: promete voltar, quer recolher ideias para transformar em propostas concretas no programa eleitoral. Não lhe falta optimismo: quando vê "lã 100%", comenta: "É o que eu espero ter. Ou mais!" Ri-se.Segue para uma reunião com alguns dirigentes do CDS local, num café junto à garagem de São João, um antigo silo automóvel abandonado e decrépito. "Um mono no meio da cidade", diz enquanto estaciona, e a prima vai contando a quem pertence agora.A alguns dos centristas da terra conhece-os desde o liceu, dos tempos em que escreveu e encenou uma peça de teatro – mas na altura não esperava reencontrá-los num cenário tão diferente, a comer pastéis de molho (massa folhada e carne, especialidade da terra) e pensar em votos. A estrutura anda motivada, vê-se. Não é para menos: afinal, é um pequeno grupo de irredutíveis habituado a 3% nas autárquicas e a 25% – em coligação com o PSD – nas legislativas. Tinham tido 7,8% em 2011. O poder ali é PS (44,3% em 2011, 43,6% em 2015, 37,5% nas autárquicas de 2013). E acreditam que Adolfo pode mudar o cenário – e os números. Mas o caminho para voltar a viver na Rua Direita, tendo em conta o ponto de partida, será sempre longo. Em todo o caso, o candidato garante que se for eleito apenas vereador exercerá na mesma o mandato. "Claro."