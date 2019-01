Opositores ao líder social-democrata querem avançar com uma moção de censura. Primeiro, terão que convencer os membros do Conselho Nacional do PSD. Os contactos estão a ser feitos - dos dois lados.

Rui Rio está a ser alvo de movimentações internas no PSD com vista à sua destituição. Como a SÁBADO já tinha avançado, estão a ser feitas contas para perceber se dentro do Conselho Nacional há uma maioria que aprove uma moção de censura que faça cair o líder social-democrata – e os contactos dos opositores e apoiantes de Rio já estão em marcha.



De acordo com fontes do PSD ouvidas pela SÁBADO, a recolha de assinaturas dos conselheiros está sólida para se avançar com uma moção de censura à Comissão Política Nacional. Só são precisas as assinaturas de um quinto dos cerca de 130 membros do Conselho Nacional para convocar uma reunião daquele órgão; mas a moção de censura deve ser subscrita por um mínimo de um quarto dos conselheiros, segundo o ponto 3 do artigo 68º dos Estatutos do PSD.



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/montenegro-deixa-psd-em-polvorosa?ref=SEC_Grupo3_portugal">Montenegro deixa PSD em polvorosa</a></h4><p>Há meses que os índices de conspiração não atingiam valores tão altos nas hostes do PSD. Nos últimos dias, aceleraram as conversas entre os descontentes com a liderança de Rui Rio. E esta quarta-feira as declarações de Luís Montenegro na TSF foram ouvidas como um sinal de que pode haver general para as tropas desalinhadas com Rio.</p></blockquote>

Na reunião do Conselho, será necessária uma maioria absoluta para aprovar a moção de censura. Rio não tem garantida a maioria.



De acordo com o artigo 68º, "a aprovação de uma moção de censura à Comissão Política Distrital ou a demissão desta, fazem cessar os mandatos da Mesa, do Conselho de Jurisdição Distrital e dos membros eleitos à respetiva assembleia". Se a moção de censura for aprovada, é convocado um Conselho Nacional Extraordinário no máximo de 120 dias, segundo o ponto 6 do artigo 68º. Caso a moção de censura caia, os seus subscritores não podem subscrever uma nova, também à Comissão Política Nacional, antes de decorrido um ano sobre a votação da primeira.



Que elementos compõem o Conselho Nacional?

O Conselho Nacional é formado por 70 membros efetivos e 15 suplentes. Conta ainda com 10 representantes da JSD, cinco dos Trabalhadores Sociais-Democratas (TSD), e 5 membros dos Autarcas Sociais-Democratas (ASD); com os presidentes das comissões politicas distritais e dois representantes de cada comissão política regional; com 2 representantes de cada círculo eleitoral da emigração; e com os militantes antigos presidentes da Comissão Política Nacional que tenham sido Presidentes da República, primeiros-ministros, ou presidentes dos governos das regiões autónomas dos Açores e Madeira.



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.sabado.pt/portugal/politica/detalhe/lideres-distritais-encontram-se-em-segredo-para-destituir-rio">Líderes distritais encontram-se em segredo para destituir Rio</a></h4><p>Dirigentes de distritais do PSD reuniram-se, esta sexta-feira, para avaliarem a possibilidade de convocar um Conselho Nacional extraordinário a fim de destituir a administração de Rui Rio. O resultado do encontro secreto não é ainda conhecido, mas são grandes as dúvidas de que sejam reunidas as assinaturas suficientes para avançar com a destituição, refere o jornal Público.</p></blockquote>

Declarações públicas de Montenegro agitaram opositores de Rio

Esta quarta-feira, Luís Montenegro acusou Ferreira Leite de proferir "declarações gravíssimas" e de não se importar que o partido fique "cada vez mais pequenino". A antiga ministra das Finanças afirmou que era preferível um "pior resultado" do PSD a que este ficasse com um "rótulo de direita".



"Eu creio que há pessoas no PSD, como fica claro com esta declaração, que não se importam que o partido seja cada vez mais pequeno, mais pequenino, pequenino mesmo. E isto não pode deixar de indignar quer os militantes, quer os dirigentes, quer os votantes do PSD", frisou Montenegro. "Esta afirmação de Manuela Ferreira Leite, que corresponde à linha política da atual direção não é a minha e quero dizê-lo com toda a frontalidade: estarei sempre na linha de um PSD grande e ganhador".



Esta sexta-feira, Montenegro estará na Convenção do Movimento da Europa e Liberdade (MEL). Até ao fim-de-semana, poderão ser entregues as assinaturas para que o Conselho Nacional se reúna. No dia 13, domingo, assinala-se o primeiro aniversário da liderança de Rio no PSD.