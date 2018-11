"Fizemos o que pudemos com a força que nos deram. Dêem-nos mais forças e faremos mais", afirmou Marisa Matias quando apresentava a sua moção na Convenção do Bloco.

Depois do intervalo para o almoço, a eurodeputada Marisa Matias fez a apresentação da "Moção A – Um Bloco mais forte para mudar o país", onde fez um balanço dos 3 anos que passaram desde que foi assinado o acordo para a actual solução governamental e apelou ainda ao combate pela soberania nacional em Bruxelas.

Matias relembrou as cinco palavras que Catarina Martins, a coordenadora do Bloco de Esquerda disse na conferência de imprensa e que fez com que o "povo suspirasse de alívio": "O Governo de direita acabou".

E eurodeputada bloquista continuou, dizendo que a 10 de Novembro de 2015, o PS se "viu obrigado a finalmente negociar com a esquerda". "E a esquerda esteve à altura da sua responsabilidade!", rematou a deputada, lembrando ainda que "a esquerda não foi ingénua e não entrou no Governo" nessa altura. Mas que ficou provado que se até agora essa solução nunca tinha sido conseguida foi "por falta de vontade do PS e por falta de força da esquerda".

Foi ainda ditado o "fim do marasmo de 2012 e 2015" com esta solução governativa, na opinião da bloquista, afirmando que o Bloco foi essencial para mostrar "que a luta e participação resultam e são a melhor forma de democracia".

Marisa Matias declara ainda que a partir desta solução governativa apoiada à esquerda "nada será como antes na democracia portuguesa".

"Fizemos o que pudemos com a força que nos deram. Dêem-nos mais forças e faremos muito mais."

Programa de soberania

A ex-candidata à Presidência da República afirmou que "o Bloco parte para o novo ciclo político com um programa para a soberania" que tem como fim máximo "erradicar a pobreza".

"Devemos defender a dignidade onde ela está a ser atacada, devemos defender a soberania nacional, aqui e em Bruxelas. Vimos muitas vezes os ortodoxos de Bruxelas a serem os melhores amigos dos populistas", atirou a bloquista, dando voz à moção que apresenta.

"Sabemos que defendemos a maioria social e defendemos os muitos e não os poucos", dizendo Matias, defendendo que "essas são as lutas e a responsabilidade do Bloco". "Agora que provamos que romper com a austeridade não levou à catástrofe anunciada pela direita sabemos que é possível fazer mais e melhor."

Segundo Matias, estes valores que defende na moção "Um Bloco mais forte para mudar o país" ecoando depois uma das palavras de ordem da formação do partido: "É tempo de ser exigente. Nós estamos prontos, nós estamos prontas".