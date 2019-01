A reunião de amanhã do Conselho Nacional do PSD pode ficar suspensa por causa de uma questão jurídica.

O presidente do Conselho Nacional do PSD, Paulo Mota Pinto, vai ter uma decisão difícil para tomar. Quando a reunião arrancar, terá em mão dois requerimentos: um subscrito por Mota Amaral a pedir que a moção de confiança ao líder seja votada de braço no ar, outra subscrita por pelo menos 14 conselheiros nacionais a pedir o voto secreto.



Segundo os apoiantes de Rui Rio, Mota Pinto deve pôr as moções a votação. E, uma vez que o artigo 13 do Regulamento do Conselho Nacional diz que em regra as votações são de braço no ar, os riistas defendem que é assim que esses requerimentos devem ser votados.



A estratégia da apresentação desta moção servia um propósito: expor os conselheiros que preferem o voto secreto.



Mas a intenção dos apoiantes de Rio pode sair furada. É que os críticos da liderança já têm uma estratégia montada para responder a este requerimento.



A SÁBADO sabe que os líderes das distritais que têm encabeçado o movimento de contestação a Rui Rio passaram as últimas horas a consultar juristas para perceber que entendimento pode ser feito do já famoso artigo 13 do Regulamento do Conselho Nacional que estabelece o modo de votação nas reuniões daquele órgão.



"Todos os juristas com quem falei afirmam que só há uma leitura possível: o artigo diz que um requerimento subscrito por um décimo dos conselheiros dá direito a voto secreto. Esse direito não pode ser subvertido nem contrariado por uma moção", diz à SÁBADO um dos líderes distritais descontentes.



Os críticos entendem que o Regulamento é claro e não admite sequer que o pedido de voto secreto seja posto a votação. E não estão dispostos a abrir mão desta interpretação.



Conselho Nacional pode ser suspenso



"Vamos forçar a discussão. Nem que leve horas", avisa a mesma fonte, que tem previsto o passo a seguir.



"Podemos recorrer para o Conselho de Jurisdição do partido", explica, lembrando que os momentos desse órgão têm assento no Conselho Nacional e devem estar presentes.



Se houver quórum, o Conselho de Jurisdição pode mesmo reunir durante o Conselho Nacional. "Mas não será muito normal que isso aconteça", nota a mesma fonte, que admite que o imbróglio jurídico leve à suspensão do Conselho Nacional.



"Nesse caso, terá de ser marcado outro dia para a reunião, já com a decisão do Conselho de Jurisdição do PSD", afirma o dirigente social-democrata.



Em qualquer dos casos, os críticos estão à espera de uma noite longa amanhã no Porto.



O Conselho Nacional foi marcado para as 17h, segundo Mota Pinto, para permitir que todos os conselheiros que o desejem possam falar, sem que a reunião se arraste pela noite dentro.



Mas os críticos avisam já que os planos do presidente do Conselho Nacional devem sair furados. "Se calhar começamos a votar às três da manhã", avisa um dos descontentes.



Montenegro fala?



Além dos requerimentos sobre o modo de votação, haverá pelo menos mais um entregue na mesa: o subscrito por Almeida Henriques para que Luís Montenegro possa falar no Conselho Nacional.



Montenegro não faz parte do Conselho Nacional, pelo que não teria direito a falar. O requerimento de Almeida Henriques surge nesse contexto.



Mas também é certo que a estratégia de Luís Montenegro tem passado por lembrar que o Conselho Nacional não é a sua "praia". Não faz parte daquele órgão nem tem uma lista que o represente lá.



Tanto Montenegro como Hugo Soares têm deixado claro que o objetivo era disputar a liderança em diretas e não no Conselho Nacional.



Montenegro tem lembrado que, desta forma, serão apenas os cerca de 135 conselheiros nacionais com direito a voto a pronunciar-se, perdendo-se a hipótese de ouvir o universo de todos os militantes do partido.



Essa tese ajuda Luís Montenegro a desvalorizar o resultado do Conselho Nacional: uma aprovação da moção de confiança nunca poderia ser vista como uma derrota sua o que será importante para que, num futuro próximo, volte a desafiar Rio, caso não consiga agora forçar o líder a ir para diretas.