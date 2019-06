Capa nº 787

Um "otimismo" contido tomou conta da noite europeia do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) assim que pelas 20h as primeiras projeções apontaram para a eleição de Francisco Guerreiro. Da cave da sede, uma loja na Almirante Reis, ouviu-se um misto de aplausos e gritos, seguido do choro de Ema, a bebé de dois meses do cabeça de lista. Junto à mesa do buffet vegan, Francisco Guerreiro esticou os braços e festejou.À mesma hora, também em Lisboa, Paulo Sande ficou "um bocadinho desiludido" por falhar a eleição: "Claro, se me meto numa coisa é para atingir os objetivos". Na cozinha da sede do Aliança, um apartamento da Avenida da República, a garrafa ficou por abrir no frigorífico.Sande até jogara ténis nesse dia, com os amigos, já recuperado do acidente automóvel. Não se importou de ser fotografado para a, mas a distração teve um preço: "Fizeram-me perder o jogo". Francisco Guerreiro também partilhou com aa sua manhã: pedalou com a filha Emília para fazer sumo de melancia no Cascais Healthy Market. E ajudou a mulher a dar de mamar à mais nova dos Guerreiro.