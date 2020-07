Há treze anos, o PSD já achava urgente uma "reforma do sistema político", como Rui Rio defende agora. Mas na liderança de Marques Mendes a solução para "reaproximar eleitores e eleitos" era diametralmente oposta àquela que Rio agora propõe e que irá esta quinta-feira a votos em comissão, numa votação indiciária que precede a votação em plenário.

Em 2007, ainda antes de iniciar funções o grupo de trabalho liderado por António José Seguro que viria a mudar as regras de funcionamento do Parlamento, o PSD apresentava em conferência de imprensa as suas ideias sobre o assunto, pela voz de José Matos Correia.

Matos Correia, que fez parte do grupo de trabalho que acabou por aprovar os debates quinzenais (à data o primeiro-ministro ia ao Parlamento apenas uma vez por mês), defendia então que aumentar o escrutínio parlamentar ao Governo era uma forma de valorizar o papel dos deputados e da Assembleia da República.

"Para o PSD, o desafio é claro: temos de ser capazes de inverter a atual tendência de desvalorização do papel da Assembleia da República e de assumir as decisões indispensáveis a recolocar o nosso Parlamento no centro da vida política nacional. Essa não é, reconheça-se, uma tarefa fácil. Mas ela é indispensável, porque falar do reforço do papel político e legislativo da Assembleia da República é sinónimo de trabalhar na melhoria da qualidade da nossa democracia", lia-se no documento político apresentado a 4 de maio de 2007.

Para isso, o PSD de Marques Mendes propunha "um conjunto de medidas que ajudem a reaproximar eleitores e eleitos e a devolver à Assembleia da República o papel que deve ser o seu no contexto do nosso sistema político".

Entre elas, destacava-se um modelo de debates quinzenais de hora e meia, que acabou por ser aprovado no Parlamento com o apoio do PSD, embora os sociais-democratas nunca tenham chegado a apresentar uma proposta formal sobre o tema. O texto aprovado seria do PS e ficaria para sempre associado a António José Seguro. Na altura, além de socialistas e sociais-democratas, votaram também a favor bloquistas e centristas. Isto, apesar de inicialmente o CDS de Paulo Portas – que foi o primeiro a levantar publicamente a hipótese de debates mais frequentes com o primeiro-ministro – defender um modelo semelhante ao que existe no parlamento inglês, com sessões curtas semanais de pergunta e resposta aos líderes de governo.

"Na perspectiva do PSD o Parlamento deve ser, por excelência, o local onde é exercido o contraditório político e onde deve ocorrer o debate entre as diversas forças partidárias com relevo nacional", sublinhava, então, Matos Correia, que curiosamente estava também contra outra das ideias agora propostas por Rui Rio: a redução do número de sessões plenárias semanais de três para duas.

"O PSD não apoia a ideia da diminuição das sessões plenárias, que devem manter o mesmo número que atualmente vigora, isto é, três. É que nós não confundimos a indispensável melhoria que é necessário introduzir no trabalho do Plenário com a diminuição de sessões. O caminho é, para o PSD, outro, e passa por tornar as discussões que nele se travam mais vivas, mais dinâmicas e mais interessantes", defendia então o partido, que propunha a criação dos debates de atualidade, que hoje fazem parte do regimento.

O que propõe agora Rio?

As propostas de alteração ao funcionamento da Assembleia já foram objeto de discussão em comissão esta terça-feira, mas só esta quinta-feira haverá votações indiciárias. A votação final, em plenário, acontecerá dia 23 de julho, no último plenário desta sessão legislativa.

Na proposta que Rui Rio desenhou, estão previstos quatro debates com o primeiro-ministro a realizar nos meses de setembro, janeiro, março e maio de cada sessão legislativa. A que se juntariam os debates do Orçamento do Estado, do Estado da Nação e dois debates sobre assuntos europeus.

Rio não quer que PM seja surpreendido pelas perguntas

Ou seja, o chefe de governo seria obrigado a responder aos deputados apenas oito vezes por sessão legislativa, quando em 2019 António Costa foi 20 vezes ao Parlamento. E só em quatro destes debates haveria um modelo semelhante ao que agora acontece de duas em duas semanas.

Mais: Rui Rio quer que, ao contrário do que agora acontece, o primeiro-ministro não seja surpreendido com as perguntas que os deputados lhe vão fazer. Na proposta que apresentou, está previsto que os partidos comuniquem à Assembleia da República e ao governo as concretas áreas setoriais, "no máximo de duas, sobre as quais devem incidir as perguntas", até 48 horas antes de se iniciar o debate

Caso surjam, nas 48 horas anteriores ao debate outras questões de atualidade política, o projeto do PSD admite que "as mesmas podem ser colocadas ao primeiro-ministro" e que, caso este não responda, a bancada possa apresentar a pergunta por escrito, ficando o governante com o dever de responder em 48 horas, "sob pena de ter de comparecer, para dar resposta presencial, na primeira sessão plenária seguinte ao termo do prazo de resposta".

Para substituir os debates quinzenais com o primeiro-ministro, Rio propõe debates setoriais , durante os quais os deputados fariam perguntas aos ministros da respetiva área

A proposta do PSD não é igual à do PS, mas há convergência entre socialistas e sociais-democratas suficiente para acabar com os debates quinzenais.

Os socialistas propõem que o primeiro-ministro vá ao Parlamento a cada dois meses fazer uma intervenção e responder aos deputados. Além disso, o PS propõe o Debate com o Governo, em substituição dos debates quinzenais como agora existem, e a presença obrigatória do chefe de governo no debate do Estação Nação e em debates de matérias sobre a União Europeia.

Na redução do número de sessões plenárias, PS e PSD não estão tão próximos, mas os socialistas admitem "flexibilizar" a forma como hoje são agendadas as sessões plenárias.

O PSD quer que o plenário passe a reunir "por regra" apenas às quartas e sextas e não às quartas, quintas e sextas-feiras, como acontece agora, admitindo, sessões às quintas apenas quando se realizassem debates com o Governo ou outros especiais. Às quintas-feiras passaria, caso esta proposta fosse aprovada, a haver apenas comissões parlamentares, como acontece às terças-feiras (as segundas são reservadas a contactos com o eleitorado, para que os deputados se possam deslocar aos círculos pelos quais são eleitos).

Proposta de Rio divide PSD

As proposta de Rui Rio têm oposição de BE e CDS, a que se juntou o PCP, que já admitiu não ter problemas com o regresso aos debates mensais, mas que não irá votar a favor do projeto social-democrata por entender que o mesmo não é pacífico no Parlamento e por os comunistas não estarem descontentes com o formato agora em vigor.

Mas as vozes contra esta reforma proposta pelo líder do PSD também se fazem ouvir no próprio partido. Publicamente, o ex-vice-presidente do PSD Matos Correia e os deputados Pedro Rodrigues e Álvaro Almeida expressaram já o seu desagrado com a ideia.

Não são os únicos. São muitos os sociais-democratas descontentes, mesmo no seio do grupo parlamentar. Mas a ideia nunca foi discutida internamente antes de ser publicamente apresentada por Rio em conferência de imprensa.

"Não me parece a melhor forma de respeitar os deputados", comenta à SÁBADO Álvaro Almeida, que lamenta que uma reforma do funcionamento do Parlamento seja feita à margem do próprio grupo parlamentar.

Recorde-se que Álvaro Almeida era muito próximo de Rui Rio, mas ainda durante a votação do Orçamento Suplementar demitiu-se do lugar de coordenador da Comissão de Orçamento e Finanças.

Outro ex-apoiante de Rio, que também se demitiu de funções de coordenação parlamentar por ser informado de iniciativas do partido através da comunicação social, é o deputado Pedro Rodrigues, que agora apresenta uma declaração de voto contra o fim dos debates quinzenais e contra a proposta de passar a incluir cidadãos não eleitos nas comissões de inquérito parlamentares.

"As propostas hoje formuladas pelo PSD significam a afirmação da convicção da primazia do poder executivo face à Assembleia representativa dos cidadãos portugueses. Ora, não só essa convicção não encontra acolhimento no espírito que presidiu à definição da arquitetura do nosso sistema político, como, por outro lado, caminha em sentido contrário à tradição e ao ideário do PSD", lê-se na declaração de voto a que a SÁBADO teve acesso.