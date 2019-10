Omarjee Younous (que é da Esquerda Unitária)

A comissária indigitada Elisa Ferreira enfrenta esta quarta-feira, 2 de outubro, a sua primeira (e potencialmente única -- já lá chegaremos) audição no Parlamento Europeu. A sessão de duas horas e meia está, à boa maneira europeia, planeada ao minuto: depois de uma intervenção inicial de 15 minutos, a portuguesa responderá às perguntas de 25 deputados (cada um com uma hipótese de réplica).Ainda tem dúvidas sobre o que a economista de 63 anos enfrenta? Talvez estas perguntas e respostas o possam ajudar.Nem pensar. Hoje, a comissária indigitada é ouvida pelos parlamentares europeus na comissão de Assuntos Regionais (REGI, na sigla em inglês). Entre eles estará Álvaro Amaro. E será também inquirida por deputados das comissões de Orçamento (incluindo os portugueses José Manuel Fernandes, do PPE, e Margarida Marques, do SD) e da Economia (José Gusmão, do Esquerda Unitária, Lídia Pereira, do PPE).Não. Depois, a máquina burocrática europeia entra em ação: o secretariado do REGI escrverá um relatório que vai ser debatido à porta fechada na manhã de quinta-feira, pelo presidente do REGI e os coordenadores. Juntos escreverão uma carta de avaliação ou colocarão novas perguntas a Elisa Ferreira, se considerarem que a audição não foi esclarecedora. A 17 de outubro, decide-se se há nova audição ou se a primeira bastou.Sim. Ainda ao início desta tarde, numa reunião com um pequeno grupo de jornalistas portugueses, em que aesteve presente, o presidente da comissão de Assuntos Regionais, o francêsreferia que o currículo de Elisa Ferreira ou até os eventuais conflitos de interesse (as ações da SONAE -- que entretanto vendeu -- e a situação do marido, Fernando Freire de Sousa, que preside à CCDR-Norte) estão resolvidos.Quando a indigitação da socialista foi conhecida, o jornal belga Le Soir definia-a como o "sexto caso problemático da comissão Von der Leyen".Estes potenciais calcanhares de Aquiles de Elisa Ferreira estão, aparentemente, resolvidos. "Temos um procedimento e foram analisados os comissários designados. Ela vendeu as ações, a declaração de interesses está correta e a situação do marido não representa problemas", disse Omarjee Younous aos jornalistas portugueses.Não é bem assim. Ou até pode ser. Elisa Ferreira tem a seu favor a nacionalidade. A distribuição desta pasta à Croácia chegou a estar em cima da mesa. Mas a futura presidente da Comissão Europeia acabaria por indigitar a socialista. Aos jornalistas portugueses, Younous manifestou-se satisfeito com a escolha de uma portuguesa para esta pasta. "Portugal é amigo da coesão. Prefiro a um país que a combata."Não é exatamente travar. Mas há dois pontos que podem ser mais difíceis para Elisa Ferreira. E sobre os quais os deputados a vão desafiar.Em primeiro lugar, é preciso compreender que a comissária indigitada apanha um comboio em andamento: a Comissão Europeia propôs reduzir o orçamento para os fundos europeus. Os eurodeputados são contra.Mas nas respostas preliminares que deu, por escrito , antes da audição desta quinta-feira, Elisa Ferreira comprometeu-se com a proposta da Comissão Junker. Ao Expresso, José Gusmão (do Bloco) e José Manuel Fernandes (do PSD) manifestaram-se dececionados.Younous desejaria ouvi-la definir-se na audição. "Gostaria de saber exatamente qual é a posição da comissária."A pasta em si. Mais uma vez, a carruagem já ia em movimento: Elisa Ferreira recebe uma pasta que junta coesão e reformas estruturais. Os eurodeputados têm manifestado dúvidas sobre se a política de coesão ficará dependente das reformas.A SÁBADO viajou a convite do Parlamento Europeu em Portugal.