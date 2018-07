Embora as associações juvenis tenham, por lei, de ter 75% de sócios com menos de 30 anos, nada é referido quanto à sua liderança. Mesmo assim, não deixa de surpreender o facto de que haja 54 presidentes destas organizações que têm mais de 60 anos. O mais velho líder de uma organização juvenil reconhecida tem anos.Mais de um quarto dos líderes de associações juvenis (28,4%), tem mais de 41 anos. E quase metade dos líderes destas associações (49,3%) têm mais do que 31 anos, revela o Registo Nacional do Associativismo Jovem. A lei prevê que um cidadão é jovem até aos 30 anos.O Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré, uma associação juvenil, é liderada por um "jovem" de 84 anos.O Governo parece não estar satisfeito com esta realidade e pretende mudar o panorama actual com uma nova lei que pode afectar a forma como se divide o valor destinado a apoiar estas entidades. Anualmente, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) divide mais de três milhões de euros pelas organizações juvenis, avança o jornal Público.Outro dos problemas destas associações identificado pelo Governo é a escassa renovação das direcções das associações juvenis. Mais de metade destes organismos teve apenas um presidente desde que o seu registo passou a ser obrigatório, em 2007 (há 11 anos). Em média, cada uma das associações teve menos de dois presidentes (1,9) nos últimos 12 anos.O Governo vai apresentar uma proposta de lei para obrigar as associações juvenis a terem um presidente com 30 anos ou menos. Mas o presidente da Federação Nacional de Associações Juvenis (FNAJ), Tiago Rego, 29 anos, lembrou ao jornal diário que embora essa realidade seja preferível, a mesma só seria possível "nas condições ideais". Há zonas do país que têm "especificidades" que fazem com que isto não seja possível, assegura Rego que lembra ainda que embora as associações tenham 75% dos sócios com menos de 30 anos, são estes que votam nos mais velhos para os representar.Das 1.385 associações contabilizadas no Registo Nacional de Associações Juvenis, 1.000 têm recebido apoios regulares do Estado nos últimos anos, ao abrigo do estatuto de associação jovem.Os critérios de atribuição têm em consideração a dimensão das associações e também o seu histórico, o que leva a que sejam, por norma as mesmas associações a receber os subsídios. Entre 2007 e 2018, são sempre as mesmas quatro associações que mais apoios recebem do Programa de Apoio Juvenil. Entre as empresas que mais recebem estão a Associação para a Promoção Cultural da Criança (APCC) e as duas associações nacionais de escuteiros, o Corpo Nacional de Escutas (CNE) e a Associação de Escoteiros de Portugal (AEP), que recebem 276 mil euros e 100 mil euros, respectivamente.