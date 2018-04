25 Abril: PS apoia mensagens de Marcelo e Ferro sobre renovação do sistema político

Carlos César considerou que o discurso proferido pelo Presidente da República constituiu "uma chamada de atenção para a proximidade e necessidade de um diálogo útil e efectivo entre políticos e cidadãos, entre a cidadania e a política".

O líder parlamentar do PS manifestou hoje apoio às mensagens do chefe de Estado e presidente da Assembleia da República para a renovação no sistema político, salientando a sua acção pessoal no actual processo sobre transparência política.



Estas posições foram transmitidas aos jornalistas por Carlos César no final da sessão comemorativa do 44º aniversário da revolução de Abril de 1974 na Assembleia da República.



Carlos César considerou que o discurso proferido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, constituiu "uma chamada de atenção para a proximidade e necessidade de um diálogo útil e efectivo entre políticos e cidadãos, entre a cidadania e a política".



"Isso é muito importante num tempo em que existem tantas dúvidas sobre a solidez dos sistemas democráticos, sobre os modelos dos sistemas políticos e sobre os mecanismos que envolvem a transparência no exercício dos cargos públicos. Esse é o grande desafio com que nos confrontamos, a par com a angústia que muitos têm em relação ao futuro, já que se assiste a uma rápida evolução nos domínios tecnológicos e digital com reflexos na natureza e qualidade do emprego no presente e no futuro", observou.



Já sobre a ideia deixada por Ferro Rodrigues para que se avalie "seriamente" o alargamento da limitação de mandatos de cargos políticos, assim como a hipótese de se "ponderar incentivos eficazes à dedicação exclusiva" dos deputados, o presidente do Grupo Parlamentar do PS disse ter encarado essas posições "com agrado".



"É importante que nos concentremos nessa dimensão de fragilidades do nosso sistema político. O PS, como se sabe, propôs a criação da Comissão Eventual para a Transparência, que já está em funcionamento no parlamento, e apresentou um conjunto de diplomas que visam justamente reforçar essa transparência no exercício de altos cargos públicos", apontou o líder da bancada socialista.



Neste ponto, Carlos César referiu mesmo que foi pessoalmente alvo de críticas por parte de deputados da sua própria bancada por, alegadamente, "ter ido muito além" nas propostas a favor da transparência na vida política.



"Mas não há limites para a transparência e, portanto, vamos continuar a desenvolver esse esforço. Esperamos que no desenvolvimento dos trabalhos que estão em curso o novo ordenamento jurídico permita um reforço e uma melhoria da qualidade do exercício da actividade política", acrescentou.