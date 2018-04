25 Abril: PEV acompanha Marcelo na necessidade do combate aos populismos

"Há uma questão para a qual o senhor Presidente da República também chamou à atenção e que, da nossa perspectiva, é fundamental, que é o combate aos populismos", destacou.

A deputada do PEV Heloísa Apolónia considerou hoje fundamental "o combate aos populismos" para o qual chamou a atenção o Presidente da República no discurso do 25 de Abril, considerando que "as instituições estão a funcionar bem".



No final da sessão solene comemorativa do 44.º aniversário do 25 de Abril, Heloísa Apolónia destacou que a "Constituição é a matriz da acção" do colectivo e da sociedade e que "as instituições estão a funcionar bem", considerando que "a Assembleia da República é justamente a prova disso", ao ter dado "voz e consequência aquela que foi a vontade popular nas últimas eleições".



Para a deputada do PEV, é importante "ter os pés bem assentes na terra, perceber em concreto a ligação que o parlamento deve ter às populações para promover a resolução dos problemas das populações é determinante".



"E é para isso que nós trabalhamos todos os dias na Assembleia da República", disse, lamentando que não se esteja "muito mais à frente" porque "o PS se tem agarrado demais à matéria do défice".



Na opinião de com Heloísa Apolónia, Marcelo Rebelo de Sousa "foi muito vago em algumas considerações que fez sobre o sistema político".