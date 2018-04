"Temos pouca gente a participar muito e muita gente a participar pouco", afirmou o presidente do Parlamento.

O presidente da Assembleia da República pediu hoje para "se avaliar seriamente" o alargamento da limitação de mandatos de cargos políticos e "ponderar incentivos eficazes" à dedicação exclusiva" dos deputados, remetendo qualquer decisão para depois de 2019.



No seu discurso na sessão comemorativa dos 44 anos da Revolução de Abril, Eduardo Ferro Rodrigues deixou a pergunta sobre se "a Assembleia da República não deveria dar um sinal mais forte no sentido do reforço das oportunidades de participação política".



"Temos pouca gente a participar muito e muita gente a participar pouco", afirmou o presidente do parlamento, já no final do discurso.



Depois, sugeriu que todos deveriam "avaliar seriamente a possibilidade de alargamento do âmbito da limitação dos mandatos e das acumulações de cargos, e ponderar incentivos eficazes à dedicação exclusiva no Parlamento".



Ferro Rodrigues não deseja decisões precipitadas e pediu, por isso, que se faça uma reflexão sobre estes dois temas para se poder decidir "com segurança" na próxima legislatura, depois de 2019.



A pensar nas comemorações de quase meio século de democracia -- a Revolução dos Cravos faz 45 anos em 2019 -- e nos incentivos à participação política dos cidadãos, Ferro Rodrigues anunciou que o Parlamento está a desenvolver a criação de Centro Interpretativo, a inaugurar dentro de um ano, para fazer "uma homenagem ao constitucionalismo e à democracia".