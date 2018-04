25 Abril: CDS destaca do discurso do PR a necessidade de respostas aos populismos

O CDS destacou também importância de "não haver deslumbramentos" em política, "de não se achar, em momento nenhum, que todas as soluções estão encontradas".

O CDS-PP fez hoje uma leitura do discurso do Presidente da República na sessão solene do 25 de Abril em que destacou a necessidade de reforma permanente das democracias como resposta eficaz às ameaças e populismos.



"O senhor Presidente da República alertou também para a necessidade de as democracias se irem reformando e isso é também algo muito importante. O sistema político combate mais eficazmente os populismos, combate mais eficazmente as ameaças à democracia, se se conseguir actualizar e reformar. Essa é uma necessidade permanente para a qual o CDS está muito disponível", afirmou o porta-voz do partido, João Almeida.



Falando aos jornalistas, na Assembleia da República, o dirigente e deputado centrista disse que a abertura do CDS também passa por uma eventual revisão das leis eleitorais, ressalvando que essa discussão pode deve ser tida "em cima de eleições", como actualmente, numa referência às europeias, regionais da Madeira e legislativas de 2019.



Das reflexões de Marcelo Rebelo de Sousa, o CDS destacou também importância de "não haver deslumbramentos" em política, "de não se achar, em momento nenhum, que todas as soluções estão encontradas".



"Isso é importante para o CDS. Nós consideramos que há muito ainda a fazer pelo país, que aquilo que temos neste momento está longe de ser aquilo que podemos ter, e, por isso, o CDS tem feito muitas propostas para que possamos ir mais longe enquanto país", sustentou.



"Isso tem a ver com a segunda reflexão: a necessidade de existirem alternativas, a necessidade de, em política, haver diferentes pontos de vista e haver a discussão democrática entre esses pontos de vista. É por isso que o CDS entende, enquanto oposição, como muito importante o papel que tem, propondo alternativas às políticas deste Governo e permitindo essa discussão", acrescentou.



João Almeida apontou para a necessidade de reforço da participação em eleições: "Temos de perceber que, seja pelo sistema político, seja pelo sistema eleitoral, seja pela atractividade das mensagens políticas, temos de ser capazes de trazer de novo as pessoas a essa participação".